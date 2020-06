¡Que no le pase a usted! A este hombre le tumbaron los ahorros con un perfil falso de Facebook

En ocasiones los ladrones no necesitan salir de casa para dar duros golpes a los bolsillos de personas incautas que caen en sus mentiras.

Un hombre de Armenia, que pidió proteger su identidad, fue contactado por un supuesto amigo de Facebook que le pidió recibir unas maletas. Después lo llamaron para decirle que debía pagar una sanción por el sobrepeso de los paquetes.

En el proceso, también lo contactó un supuesto oficial de la Policía para pedirle más dinero a cambio de evitar su captura, pues la supuesta encomienda traía una alta cantidad de euros.

"Se consignó un millón de pesos, pero la presión particular es cuando se empiezan a meter con nombres de mis personas, de mis familiares", dice la víctima. Es decir, los delincuentes tenían más información del entorno de este hombre y la estaban usando para que cediera.

"Y ya me habían pedido 10 millones, pero que no me preocupara, que les diera cinco millones no más, que los otros cinco los conseguían con mis hermanas", agregó.

Finalmente se descubrió que los mensajes que habían dado origen a la situación eran falsos. El verdadero amigo en Facebook le reveló que no era el remitente.

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía de Quindío, explicó que tienen detectado este modus operandi: "Lo contactan supuestamente de una empresa de mensajería o una empresa aduanera indicándole que les llegó el paquete, pero que tiene problemas judiciales. Le empiezan a exigir dinero para evitar reportarlo a las autoridades. A la par, el delincuente también sigue haciéndose pasar como familiar y le pide que por favor cancele ese dinero y que posteriormente van a saldar las deudas".