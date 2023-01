¿Qué opinan los candidatos sobre la decisión de Iván Márquez de no posesionarse como congresista?

Germán Vargas opinó que no se puede “ceder al chantaje”, Iván Duque celebró el anuncio, mientras que De la Calle le recordó a la FARC los términos del acuerdo.

“Que nos nos venga a amenazar. Los cuerpos colegiales en Colombia son beligerantes, integrados por distintas fuerzas políticas con opiniones contradictorias. Cuando uno va a una corporación tiene que estar expuesto a la crítica y en eso consiste la democracia en este país. El chantaje de que no se va a posesionar es inadmisible”, señaló Vargas Lleras.

“Celebro que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad no vayan al Congreso, espero que digan la verdad, reparen a sus víctimas y cumplan con sus penas”, expresó por su parte el candidato uribista.

Por su parte el candidato liberal señaló que: “Yo si le pido a Colombia que hagamos una reflexión. Esto va mal. El Estado no ha cumplido, eso es un hecho evidente. Las FARC tienen que tener claridad como lo dijo ‘Timochenko’ que quien siguió delinquiendo pues tiene que afrontar las consecuencias de sus actos y eso lo que reafirma es que el acuerdo no es un acuerdo de incomodidad. Pero pensémoslo dos veces, ese deseo de estar echando hacia atrás, de volver trizas el acuerdo o de modificarlo lo que genera es un vacío como el que estamos viendo”.