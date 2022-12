¿Qué pasa con parejas gay tras caída de matrimonio igualitario en el Congreso?

Eso sí, por ahora las relaciones entre personas del mismo sexo en Colombia no serán llamadas ni reconocidas como matrimonio y tampoco podrán adoptar niños.

Colombia se apartó este miércoles del grupo de 14 países que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de que la plenaria del Senado rechazara la iniciativa por 51 votos en contra y 17 a favor del proyecto presentado en 2011 por el parlamentario Armando Benedetti.

Los homosexuales lamentaron la decisión y señalaron que son víctimas de discriminación al no reconocerse que haya matrimonio entre ellos.

Los defensores del llamado matrimonio igualitario tendrán la opción de presentar otra iniciativa para regular la unión civil entre parejas del mismo sexo.

Algunos expertos consideran que, por regla, solo hasta el 2015 podría volverse a incluir dicha discusión en la agenda del Legislativo colombiano .

No obstante, representantes como Alfonso Prada, autor del proyecto del llamado matrimonio igualitario, afirman que esta iniciativa será nuevamente presentada pronto, muy seguramente el próximo 20 de julio.

De hecho, Prada anunció este miércoles que el nuevo proyecto se socializará entre bancadas y sufriría algunos cambios para buscar el respaldo de la mayoría de sectores.

Orden de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en 2011, le había dado al Congreso un plazo que vencía en junio de este año para reglamentar las uniones entre personas del mismo sexo.

Dada la decisión de este miércoles, y si se vuelve a desaprobar una segunda iniciativa, sería ese misma corte la que se encargue de reglamentar este tipo de uniones.

La Iglesia católica , la Procuraduría, el Partido Conservador, el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), de corte cristiano, votaron en contra de la iniciativa.

En igual sentido se manifestaron parlamentarios del Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U , sectores de Cambio Radical y el portavoz del Partido de Integración Nacional (PIN), Edgar Espíndola, quien tildó el proyecto de "inconstitucional".

"Congreso no representa a nadie"

Tras reconocer que fue derrotado, Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional, señaló: "Quedó claro que el Congreso no existe, que no representa a nadie, ni a nosotros mismos. La Corte Constitucional es la que legisla y ahora será ella quien dirima los conflictos que se puedan presentar con los notarios".

Por su lado, el senador conservador Roberto Gerlein indicó que "las cosas permanecen como vienen. No hay alteración del régimen constitucional. Era una votación esperada. El 80% de los colombianos son heterosexuales. No veo que tenga que sorprenderme por algo que es natural".