¿Qué pasa en el ELN? Desde Cuba anuncian liberaciones, pero mando regional dice otra cosa

Gobierno puso en duda los diálogos con la guerrilla ante estas contradicciones e insistió en que entreguen a todos los que han sido secuestrados desde 2002.

“Hemos decidido realizar las liberaciones por nuestra propia cuenta a riesgo de no contar con las condiciones mínimas para que estas operaciones puedan tener el mejor desenlace", dijo en su momento Aureliano Carbonell, negociador de paz del ELN.

Pero horas después, desde Chocó, donde tienen secuestrados a cuatro uniformados y dos civiles, alias ‘Uriel’, cabecilla de la guerrilla en esa zona del país, contradijo la orden dada desde Cuba.

"No creemos que se puedan realizar liberaciones en el corto plazo sin garantías mínimas, debido al intenso operativo militar y paramilitar en el que están envueltas nuestras unidades", sostuvo.

El alto comisionado de Paz de Colombia, Miguel Ceballos, aseguró que al Gobierno le preocupa la "dualidad" en los mensajes del Ejército de Liberación Nacional acerca de la liberación de nueve secuestrados (dos civiles, tres policías y cuatro militares).

"Deja una mala impresión que el Comando Central (COCE, mando) del ELN diga una cosa y uno de sus comandantes de frente diga otra, justo en el momento en que el Gobierno adelanta una evaluación frente a la continuidad de la mesa de conversaciones", manifestó.

El funcionario señaló que estas actitudes "ponen en duda" la posibilidad de que se desarrolle un dialogo de paz cuando esa guerrilla "tiene un mando no unificado".

Las nueve personas están secuestradas desde el mes pasado en los departamentos de Chocó y Arauca.

Ceballos responsabilizó al ELN por la seguridad de los 19 secuestrados que tiene en total y reiteró que el Gobierno colombiano no va a negociar sobre los plagios.

El pasado 3 de agosto el ELN secuestró en el Chocó a los policías Wilber Rentería, Luis Carlos Torres Montoya y Yemilson Leandro Gómez Correa, así como al soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva y dos civiles cuyos nombres no fueron suministrados, cuando navegaban por un río de esa selvática región.

Seis días después secuestró en Arauca, zona de la frontera con Venezuela, a los soldados Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro Bañol.

ELN reconoce secuestro de uniformados en Chocó y anuncia “pronta liberación” El ELN inició el año pasado en Quito negociaciones de paz con el Gobierno que en mayo último fueron trasladadas a La Habana, pero el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ha condicionado la continuidad de los diálogos a que esa guerrilla deje de secuestrar y libere a una veintena de personas que tiene en su poder.

