“¿Qué pasa señores de la justicia?”: mujer atacada por su expareja tiene miedo

Claudia Martínez decidió dar la cara para denunciar que teme por su vida y a la de sus hijos; le hace un llamado a las autoridades: “mis hijos no pueden dormir, no tenemos una vida normal, yo me encuentro delicada de salud y es gracias al apoyo de mi familia y de la empresa donde trabajo que he podido salir adelante”.

Martínez dice que aunque su expareja, Oswaldo Calderón, está en la URI no han iniciado un proceso en su contra. “¿Qué está pasando en este país?, ¿cuántos niños huérfanos debe haber?”, se pregunta en medio del dolor por la cicatrices que ha dejado en su vida el ataque del que fue víctima.

Detalla que sus hijos no pueden dormir porque, en medio de la noche, se despiertan temerosos, gritando y recordando lo que sucedió. “Hasta que ese señor no esté tras las rejas, no descansaré”, sentenció.

Este caso es tan solo uno que forma parte de las alarmantes cifras de violencia contra la mujer e intrafamiliar en el país. Entre enero y mayo de 2014 han sido 3.116 mujeres atacadas, mientras que el informe forense de Medicina Legal indicó que en 2013 se registraron 83.898 casos de violencia en hogares.