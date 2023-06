¿Qué pasará con contralor del Huila acusado de propinarle brutal golpiza a su expareja?

“Soy víctima de una agresión por parte de mi pareja, Andrés Felipe, con quien convivía”, esa frase resume el infierno que vivió Salomé Bahamón cuando al regresar de un concierto, su pareja, el hoy contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, la golpeó violentamente según el dictamen de Medicina Legal.

“Tengo una incapacidad de 14 días, pendiente de una segunda valoración. Medicina Legal evidencia lo que en su momento, pues era muy notorio, los golpes que tenía en la cara, inflamación en la nariz, morados en ambos lados de la cara, casi que las manos de él marcadas”, relató Salomé.

Al igual que lo hizo en la denuncia que instauró, reveló que, en un descuido del contralor cerró el ascensor y llegó donde la vigilante, hoy su testigo de los hechos.

“Abre la puerta y me recibe, cierra con llave la portería, me esconde y me dice: 'Lo estamos viendo todo por las cámaras, ya viene la Policía, escóndase por favor’. Y llama a otro vigilante y le dice: ‘Por favor, venga un hombre, porque yo estoy sola acá con ella y él puede agredirnos a las dos’”, contó la víctima.

La procuradora delegada para la infancia, la mujer y la familia en Bogotá se pronunció sobre este caso.

“Funcionario público y una funcionaria pública que entendemos son personas que deben conocer la reglamentación interna de la legislación, qué se debe y qué no se debe hacer, sobre todo que deben tener un amplio conocimiento sobre lo que es el derecho humano, lo que es el respeto al otro, por supuesto, que no debe existir violencia contra las mujeres porque las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia”, dijo Viviana Mora, delegada para la infancia la mujer y la familia.

También organizaciones defensoras de mujeres en Huila expresaron su apoyo a Salomé.

“Exigimos la renuncia porque personas cómo él, funcionarios como él, no pueden estar enviando mensajes violentos contra las mujeres”, señaló Amparo Montes, del Programa Mujer Equidad y Género.



La Asamblea del Huila, corporación encargada de la elección del contralor, se pronunció.

“Confiamos en la administración de justicia y serán ellos los competentes para dar un fallo en contra o a favor. Nosotros somos garantes de los derechos de las mujeres y consideramos que debemos ser respetuosos del debido proceso, el cual adelantarán quienes administran justicia en el país”, Armando Acuña, presidente asamblea del Huila.

Noticias Caracol contactó al contralor vía WhatsApp, quien manifestó que no se pronunciará sobre el hecho del que se le señala.