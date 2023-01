¿Qué pasará con la curul de Iván Márquez si este no se posesiona?

Hay posiciones encontradas, pues mientras el presidente del Congreso considera que se pierde, el ministro del Interior cree que el suplente debe asumir.

Por su parte, fuentes del partido de la FARC le dijeron a Noticias Caracol que la decisión de Iván Márquez de no posesionarse en su curul del Congreso el próximo 20 de julio no fue consultada a la dirección del partido, liderada por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.

Desde Valledupar, Imelda Daza, excandidata a la Vicepresidencia, dijo que no esperaba esa decisión de Márquez.

"Yo vi la noticia de Iván Márquez, me sorprendió su decisión u opinión o la idea más bien de no posesionarse como senador, creo interpretar que Iván ataca la falta de compromiso del Gobierno con el proceso de paz, en la medida que no brinda las medidas”, explicó Daza.