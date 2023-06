¿Qué pasará con la paz total en caso de que ley se caiga por supuestos vicios de trámite?

Un magistrado ponente argumentó en la Corte Constitucional que el proyecto de paz total es una iniciativa que tiene vicios de trámite y que, por lo tanto, debe tumbarse. Ante esa posibilidad, surge la duda de qué pasaría con las apuestas del gobierno Petro para firmar la paz.



La ley para la paz total es la columna vertebral que cobija tanto el diálogo político con el ELN, como las conversaciones con las disidencias de las FARC y la ley de sometimiento de grupos considerados no políticos (Clan del Golfo, Los Espartanos, etc.). Algunos expertos consideran que para el caso de la mesa ya instalada con la guerrilla, y la que estaría a punto de instalarse con el estado mayor central de las FARC, por ser considerado un diálogo político, no tendría mayor afectación.

Aseguran, entonces, que el presidente Gustavo Petro cuenta con un mandato constitucional que le permite instalar procesos de paz con estos grupos. La duda se traslada a qué va a pasar con los decretos de cese al fuego, con los levantamientos de las órdenes de captura o con las figuras de gestores de paz.

“Si la sentencia fuera con efectos hacia el futuro, lo anterior sería válido hasta la fecha de la sentencia; en el futuro ya no tendría fundamento jurídico. Sin embargo, la corte puede modular los efectos de la sentencia, puede darle efectos retroactivos, que sería la posición más drástica”, explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Donde se complica el panorama es en lo concerniente al futuro de la Segunda Marquetalia, el grupo que desertó del proceso de paz, ya que el gobierno no ha sido claro respecto al tratamiento que se le va a asignar. Igual ocurriría para los demás grupos armados; allí se perdería el piso político.

Iván Cepeda, coautor de la ley de paz total, indicó que “esa innovación que permite acercamientos y procesos en los cuales se produzca ese sometimiento quedaría sin un piso legal en este momento, y sería mucho más difícil, tendría que apelarse a otros instrumentos para seguirlo adelantando”.

En caso de que la Corte Constitucional declare inexequible la ley de paz total, el gobierno Petro tendría que presentarla, debatirla y surtir el trámite en el Congreso de la República, y por ahora lo que quedaría en pie sería la anterior ley de orden público.