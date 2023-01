¿Qué pasará con ondulaciones de puente Hisgaura? Comunidad de García Rovira está preocupada

Aunque constructora dice que son normales, expertos de Santander no están de acuerdo. Pobladores y autoridades piden explicaciones y temen otro Chirajara.

Las ondulaciones en el tablero por donde transitarán vehículos sobre el puente Hisgaura, que pretende ser el más alto de Suramérica, tienen las alarmas prendidas entre las autoridades locales y los habitantes de San Andrés, Santander.

"Una comisión de expertos que venga, evalúe la estructura del puente y le cuente la verdad a Colombia y lógicamente a García Rovira y a San Andrés y lo más importante poder utilizar es el puente pues una inversión de 100,000 millones no podemos dejarla y botar a la basura", señala Julián Pedraza, alcalde de San Andrés.

Noticias Caracol pudo recorrer el puente y sobre la capa asfáltica se evidencian las curvaturas. La población teme que la estructura colapse como el puente colgante Chirajara.

La preocupación también se extendió a la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

"Esas ondulaciones que se ven ahí, pues no son normales y no deberían estar. Es decir, un puente no debería tener correcciones para allanar unas ondulaciones metiéndole más, por ejemplo, concreto al puente", señaló Luis David Arévalo, presidente de la sociedad.

Fuera de cámara, el gerente del proyecto explicó que las deformaciones no representan peligro y a través de un comunicado la empresa aseguró que el imperfecto sería cubierto.

"La irregularidad visual que presenta el puente, que en nada afecta a su solidez y estabilidad, se eliminará mediante la instalación de una imposta metálica, o faldón, elemento habitual en este tipo de puentes", indicó la compañía.

La estructura, con una inversión de 100 mil millones de pesos, no ha sido puesta en funcionamiento, porque aún restan las pruebas de carga y resistencia.

La construcción del Hisgaura se ha adelantado en medio de polémicas por los retrasos y porque está en medio de una trocha.

"Desde que arrancaron de Curos hasta que llegaron a la puerta de entrada del puente, unas vías totalmente nefastas", indica Jorge Jaimes, veedor ciudadano.

Un tribunal de arbitramento resolverá las controversias entre el gobierno nacional y la constructora Sacyr; entre tanto, los habitantes de 13 municipios de la provincia García Rovira tienen la esperanza que la edificación del puente jalone la pavimentación de 100 km de vía que están en pésimo estado.