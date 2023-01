¿Qué pasará con Venezuela si es presidente? Vea las decisiones que tomarían los candidatos

¿Apoyaría una intervención militar? ¿Cómo manejar a Maduro? ¿Y los venezolanos en Colombia? Contestan Petro, Fajardo, Vargas, Duque y De la Calle.

Gustavo Petro: Se trata de desmarcar el régimen colombiano del régimen venezolano, volviendo a Colombia democrática de verdad (…) Si Venezuela colapsa, colapsa Colombia por los cuatro millones de colombianos que están allá, que inmediatamente vendrían acá y no aguantaría la economía colombiana. Por tanto, Colombia tiene que hacer un esfuerzo en lograr unas elecciones libres en Venezuela y una conferencia internacional para el éxodo venezolano para poder encontrar salidas financieras a lo que está sucediendo.

Humberto de la Calle: Castrochavismo es el invento del fanatismo, es la creación de un fantasma para minar la democracia y acudir al odio. Lo que se está diciendo es que vamos hacia Venezuela y no será así. El riesgo también está por el populismo de derecha, a Venezuela se llega por el populismo de derecha, se llega chuzando las cortes, el caudillismo, la concentración de poderes. En mi gobierno, salvo en un caso de legitima defensa, jamás habrá agresión militar a Venezuela.

Sergio Fajardo: Nosotros tenemos que enfrentar, denunciar la dictadura del siglo XXI, que encabeza el señor Maduro. Tiene que haber una gran presión internacional para que a Venezuela vuelva la democracia. Al mismo tiempo, tenemos que atender de manera solidaria a una cantidad de venezolanos que están llegando a nuestro territorio, muchos de ellos con raíces colombianos. No podemos olvidar que, durante muchos años, familias colombianas se fueron a Venezuela para trabajar y mandar recursos. Nosotros tenemos que ser solidarios.

Iván Duque: Hay un deber moral de denunciar la dictadura de Maduro. En adición a eso, Colombia no puede seguir en Unasur, es una organización que se creó para proteger esa dictadura. Mantendremos los vínculos consulares y toda la solidaridad, pero Colombia no puede seguir siendo cómplice silencioso de una dictadura al no denunciarla, mucho más cuando sus efectos están produciendo daños en Colombia. No estoy de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, lo que necesita el mundo es acorralar esa dictadura, a través de todos los canales diplomáticos y los mecanismos de sanción. Jamás permitiré que desde territorio colombiano se haga una intervención militar.

Germán Vargas Lleras: Lo que está ocurriendo es una verdadera tragedia. Tenemos problemas de seguridad, porque en territorio venezolano le han dado protección al ELN y a parte de su cúpula. Miles de venezolanos con antecedentes han ingresado al territorio nacional. Eso es parte del incremento en los niveles de criminalidad. Tenemos el problema del contrabando de gasolina. Tenemos el éxodo de venezolanos. Yo creo que lo peor está por venir. Colombia no está preparada para manejar este problema. Se necesita definir una política integral, se necesita un mayor control fronterizo. Tenemos que actuar con responsabilidad.