¿Qué pasará con Vivian Polanía, la jueza que apareció fumando y con poca ropa en audiencia virtual?

Fue el pasado 16 de noviembre cuando Vivian Polanía Franco , jueza de control de garantías de Cúcuta, apareció recostada en una cama, fumando y con poca ropa durante una audiencia virtual. La grabación provocó todo tipo de reacciones en redes sociales.



Desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitieron un documento a la Seccional de Cúcuta para determinar si la jueza incurrió en alguna falta.

Si se halla culpable, Vivian Polanía “podría llegar a ser sancionada por parte de la judicatura y hasta la suspensión del ejercicio de su cargo”, dijo Saúl León, abogado penalista.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, rechazó lo ocurrido y dijo que los ciudadanos esperan en las audiencias comportamientos adecuados de quienes imparten justicia.

“Así como uno no concede una entrevista en pijama, también los jueces o esta señora pueden tener en cuenta esa situación que no es usual, no es generalizada”, dijo el ministro.