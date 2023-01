Qué pasará dentro de la JEP con ‘Romaña’ y ‘el Paisa’, que no aparecen

Ellos, que hacen parte de los 31 exguerrilleros de las FARC de los que no se tiene rastro, tienen que cumplir con ciertos procesos.

La sala de reconocimiento recibió unos recursos de reposición por parte de los excombatientes, que deben ser resueltos en tres días, es decir que en la primera semana de octubre deben haberse respondido.

En ese momento es probable que la sala insista en que cada uno de los 31 exguerrilleros entregue un informe individual sobre su compromiso con el proceso de paz y para este nuevo paso tendrán 10 días.

Solo al terminar ese proceso jurídico se establecerá si aplica un incidente de incumplimiento, que considerará, entre otros, no acoger los llamados de la JEP, no reportar salidas al exterior o incluso si ha incurrido en delito nuevamente.

Según lo que establezca la jurisdicción, se podrían adoptar acciones como activar las medidas de aseguramiento o enviar al procesado al régimen ordinario, es decir, a una cárcel común y corriente, pero todo en sus tiempos.

Colombia

