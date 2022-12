¿Qué pasó con el puente que Santos inauguró en Bolívar?

“Yo quiero aquí en esta inauguración de este puente volver a ratificar lo que he dicho: la ingeniería colombiana no tiene nada que envidiarle a ninguna ingeniería de ninguna parte del mundo”, aseguró el presidente, el pasado 5 de marzo, en la inauguración del viaducto que comunicará la costa Caribe con el interior del país.

Sin embargo, hoy el paso inaugurado hace unos días no está disponible y no hay una explicación ni por parte de la concesión vial ni de los contratistas ni de las autoridades de tránsito y transporte de Bolívar.

Mientras, los pobladores y turistas siguen utilizando el puente metálico que fue instalado hace 60 años, esperando una respuesta sobre la nueva construcción.