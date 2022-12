¿Qué propuestas tienen los candidatos presidenciales para frenar la delincuencia?

El general (r.) Humberto Guatibonza y el investigador Santiago Tobón analizan las respuestas de los aspirantes a suceder a Juan Manuel Santos.



1. ¿Cómo disminuir delitos como el hurto a personas?

Sergio Fajardo:

Necesitamos más policías, de eso no tenga la menor duda. Bogotá necesita más policías de los que hoy tiene.

Segundo, la articulación de la inteligencia, eso es fundamental porque estamos hablando de fenómenos que no son simplemente ladronzuelos que están robando, sino están articulados en bandas de diferentes dimensiones y todo esto tiende a ser un complejo mundo de la criminalidad y hay que entenderlo en todos sus componentes, inteligencia especial para el contexto urbano, sin olvidar lo que ocurre alrededor.

Tres, algo que no se menciona mucho: busque la plata. Detrás de todo esto hay unos negocios gigantescos, habitualmente nosotros sabemos en Colombia acerca del mundo del narcotráfico, pero esto es una criminalidad que tiene una cantidad de plata.

Cuatro, trabajemos siempre con todos los jóvenes que se nos quedaron por fuera de las oportunidades: Hay una cantidad de jóvenes muy grande en Colombia con toda la capacidad pero que se quedaron por fuera del sistema escolar y la criminalidad le está ofreciendo camino para ser parte de una pandilla, una banda, asociado con el microtráfico y esa es una tarea social que es indispensable para luchar contra ese fenómeno.

Germán Vargas:

Desbarataron la ley de seguridad ciudadana que yo promoví en el Congreso. No más excarcelación de los delincuentes reincidentes, aumento del pie de fuerza, mejorar los frentes de seguridad ciudadana, avanzar en las tecnologías y reformar los hoy CAI, necesitamos subestaciones de Policía con capacidad de respuesta en todas las localidades del país.

Gustavo Petro

En materia de seguridad ciudadana, la propuesta es desligar dos grandes núcleos de la población de las mafias.

La primera es la juventud que en las ciudades consume drogas, que a través de una nueva política alrededor del consumo de drogas puede desligarse de las mafias urbanas que la llevan a la violencia y que es parte de la inclusión juvenil que se tiene que dar como la base de la política de seguridad.

Y además, la separación del campesinado productor de hoja de coca de las mafias mismas.

Dos, como parte de la política de seguridad, la justicia tiene que ser independiente completamente de la política, autónoma, con presupuestos dictaminados desde la Constitución Nacional y no desde el Congreso de la República por la ley.

Tercero, los corruptos tienen que irse a la cárcel, porque el mayor defecto de inseguridad que hay en Colombia, que genera una cadena hacia adelante, es que precisamente en las más altas esferas del estado los funcionarios se articulan al crimen y a la corrupción.

Humberto de la Calle

Primero, haber dejado de darnos bala con las Farc es la oportunidad de traer toda la energía y el heroísmo de la fuerza pública para proteger los derechos en las ciudades y en las poblaciones.

Segundo, es una cosa más integral porque hay que hacer trabajo social, centros de escucha. Hay muchas experiencias ya como vigilancia, cámaras, tecnología, pero también debe hacerse un trabajo en el fondo de las sociedades donde empiezan a originarse estás bandas que nos están agobiando a todos.

Iván Duque

Nosotros necesitamos rápidamente mejorar la capacidad de denuncia, la georreferenciación del delito, por eso la denuncia electrónica es tan importante, pero que es lo que hay que recuperar la capacidad de la fuerza pública y enfrentar las organizaciones de crimen organizado.

Para eso se necesita reestablecer la cooperación con los ciudadanos y se necesita también tener una capacidad de georreferenciación, con las cámaras de seguridad y los sensores de sonido, de entrar a esas estructuras, detenerlos rápidamente y que el aparato judicial tenga la sanción en flagrancia.

Marta Lucía Ramírez

En primer lugar, hay que promover una cultura ciudadana también del cuidado, de la autoprotección, de ser muchísimo más precavidos.

En segundo lugar, una Policía que esté permanentemente a la iniciativa identificando cuáles son los sitios en las ciudades donde se presentan con mayor frecuencia cada tipo de delitos y por supuesto con toda la inteligencia de la Policía identificar cuáles son los grupos que están originando este tipo de amenazas.

Voy a poner a funcionar aquí la justicia con la reforma judicial que hace falta y hay que hacer reformas en el Código de Policía, en el Código del Menor, tenemos que acabar esto que está pasando y es que a los niños los vuelven delincuentes porque son inimputables.

Entonces tenemos que hacer que los niños cuando cometen delitos se vayan a un sitio de reclusión que sea una correccional de menores, no a una cárcel, no van a estar con los grandes delincuentes, pero sí en una correccional para lograr corregir justamente este tipo de delincuencia.

Alejandro Ordoñez

Primero, implementación del pie de fuerza de la Policía. Segundo, articulación de la Policía con los ciudadanos, en las cuadras, en las manzanas, en el vecindario.

Tercero, la tecnología, la innovación, la técnica al servicio de la seguridad.

2. ¿Qué hacer para que los ladrones no queden libres unas horas después de ser capturados?

Sergio Fajardo

Sin duda que es un malestar muy grande, no tiene presentación y es una obligación. Esto se tiene que articular y el Gobierno Nacional tiene que articular a la justicia, al Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía, las alcaldías y gobernaciones en donde tenga sentido todo esto.

Articular una política que tenga la capacidad de identificar esos reincidentes, de manera que todos estén trabajando al unísono para que la forma en cómo se hacen las investigaciones, la manera en cómo se lleva una persona ante un juez esté articulada y no estemos teniendo reincidentes.

Germán Vargas Lleras

El plan Cero Tolerancia involucra el componente de integrar turnos 24 horas de policías, fiscales y jueces para que no haya lugar a que no se judicialicen a todas las personas capturadas.

Gustavo Petro

El problema no está en cuánto tiempo dura un ser humano en la cárcel. Estados Unidos tiene el porcentaje de población afro presa más alto del mundo y su inseguridad no disminuye. Tenemos que entender que la base de la inseguridad no es el populismo punitivo, sino es la inclusión social de la juventud y del mundo rural en Colombia.

Humberto de la Calle

A mí me parece que realmente el problema no es tanto de los jueces. El problema es que hay un esquema que se está agotando, yo creo que podemos decir cosas muy concretas. Ejemplo, establecer claramente que si hay armas de por medio no hay excarcelación, no los pueden soltar, dicho así de manera categórica.

Segundo, si son delitos violentos no hay lugar a soltarlos, tenemos que aprovechar la energía de los jueces, pero tenemos que clarificar las reglas para que esto no se presente, porque lo que estamos viendo es 50, 60 capturas y siempre los sueltan al otro día, eso se puede corregir por esta vía.

Iván Duque

La sentencia en flagrancia tiene que ser acelerada, todo criminal que sea capturado en el momento que está cometiendo un delito tiene que implicar que los jueces de manera inmediata apliquen su sentencia.

Marta Lucía Ramírez

Hay que hacer reformas urgentes en la justicia, entre otras cosas, realmente permitir que cuando hay flagrancia pues obviamente se actúe y esto no implique además una dilación en los procesos y que cuando hay suficientes evidencias también se pueda continuar el proceso, cuando son reincidencias también obviamente la persona se mantenga detenida y se continúe el proceso.

Todo esto realmente hay que pensar que al delincuente se le dan unos derechos y unas garantías, pero primero hay que proteger a la sociedad y los que son delincuentes deben estar en un sitio de detención.

Alejandro Ordoñez

Los ladrones no le temen a la Policía, no le temen a la autoridad, no le temen a la institucionalidad porque hay impunidad, hay excesivo garantismo judicial a los bandidos, hay excesivo proteccionismo a las garantías de los bandidos.

Es necesario privilegiar al ciudadano de bien, es necesario privilegiar a la sociedad, es necesario privilegiar a la víctima y no al victimario.



3. Si los capturan a todos, y no hay cárcel donde meterlos, ¿qué se va a hacer?

Sergio Fajardo

Hay una respuesta obvia y es que necesitamos más cárceles. Hacer una cárcel es un proceso complejo, tenemos que mirar otras formas de detención o de mecanismos punitivos, dependiendo de la naturaleza de la infracción que cometa la persona o el crimen que se cometa y se pueden diseñar diferentes alternativas que no sea simplemente lo cogimos y lo soltamos y desapareció.

Diseñar eso, es una tarea muy especial, pero la más importante después de todo es que ningún joven en Colombia encuentre en la criminalidad y la ilegalidad un camino, porque en el país más de la mitad de las personas asesinadas en homicidios son jóvenes.

Germán Vargas Lleras

El crimen no se combate con impunidad, que es lo que ha venido ocurriendo.

En seis años no hemos abierto un nuevo centro penitenciario, urge darle curso a un plan que yo dejé trazado para construir 30 mil nuevos cupos, esto no solo descongestionaría las cárceles, sino nos permitiría hacer proyectos de renovación urbanística claves, de manera que se abriría nuevos cupos carcelarios y recuperaríamos lotes muy valiosos en las ciudades para nuevos cupos.

Los recursos los tenemos; son los de la Superintendencia que podrían pignorarse para financiar este programa. Los lotes están, hay es que poner en marcha un ambicioso plan de construcción de nuevos centros penitenciarios.

Humberto de la Calle

Yo insisto en que la solución no es solo punitiva, hay mucho por hacer en términos de trabajo en la sociedad, pero necesitamos más cárceles, ese es un hecho, es un hecho inevitable.

Luego me parece que ahí hay un elemento de urgencia que tenemos que ser capaces de resolver.

Iván Duque

Sin duda Colombia tiene una superpoblación carcelaria, Colombia también necesita que se construyan más cárceles, eso es urgente.

Pero también hay que hacer una gran tarea en prevención del delito y en eso también tenemos que avanzar, por eso nosotros tenemos que desde edad temprana volver a formar valores en el sistema educativo.

Marta Lucía Ramírez

La falla es que al no haber una reforma a la justicia tampoco ha habido una reforma al régimen penitenciario y carcelario.

Necesitamos más cárceles porque tenemos desafortunadamente en Colombia siete plagas que son el narcotráfico, el microtráfico, el ELN, las FARC, las disidencias de las Farc, los Pelusos, los carteles ahora mexicanos. Esto hay que enfrentarlo con una justicia implacable con todos y un sistema carcelario que sea también drástico.

Los principales criminales tienen que estar en cárceles de alta seguridad que nosotros vamos a construir con el sistema VOT, es decir que las construyen privados, las operan privados que son especializados en este tema de cuidado en las cárceles, porque todo lo que está pasando es una aberración.

Los criminales desde la cárcel con toda la tecnología siguen dando órdenes, siguen recibiendo cuentas, siguen manejando las redes de microtráfico y volviendo adictos a los niños. Todo eso lo vamos a acabar haciendo más cárceles y haciendo un sistema judicial mucho más eficaz.

Alejandro Ordoñez

En las cárceles deben estar quienes deben estar. Hoy en día por la morosidad de la justicia, por la congestión en la justicia, hay muchos ciudadanos que están en las cárceles que después no resultan siendo condenados.

Es menester que haya descongestión, es menester que haya decisiones judiciales prontas y oportunas y si haciendo eso se requieren más cárceles construiremos más cárceles, pero el ciudadano debe sentirse protegido y en la realidad debe ser protegido por la autoridad.

Hoy se protege a los bandidos, a los victimarios y se abandona a las víctimas.