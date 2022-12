“Que rinda explicaciones”: Corte Suprema en pleno insiste en renuncia del magistrado Gustavo Malo

Tras varios días sin pronunciarse, el presidente del alto tribunal explicó por qué le pidieron la renuncia al jurista.

"Se trata de un acto de renuncia personal que le pedimos para que, alejado de su condición de magistrado, rinda las explicaciones que requieran las autoridades competentes", afirmó Rigoberto Echeverry, presidente de la Corte Suprema.

La sala penal le había solicitado su renuncia luego de que su hija se viera envuelta en un escándalo por presunta extorsión y mientras se aclara el tema de sobornos por parte del exfiscal Moreno para beneficiar procesos en esta corporación.

Malo está en el ojo del huracán por la declaración del magistrado auxiliar José Reyes, en la que explica que habría tenido en cuenta su concepto para abrir investigación contra el congresista Musa Besaile.

El togado se negó a renunciar, pero dejo la puerta abierta.

"Anunció que seguirá en el cargo mientras se toma un tiempo para pensar con cabeza fría si acoge, o no, la sugerencia de dar un paso al costado", añadió Echeverry.

Gustavo Malo aseguró que no está dispuesto a renunciar a la Corte... Gustavo Malo hizo otro compromiso ante los demás magistrados.

"También hará un pronunciamiento público para responder, de cara al país, los delicados señalamientos que se le están haciendo", constató.

El presidente de la Corte reconoció la grave situación de la justicia, pero “confía en la solidez de la institucionalidad democrática del país para superarla”.

Además, el alto tribunal reveló que el magistrado Malo acepto separar de las investigaciones a los congresistas Julio Manzur y Musa Besaile.

Si algo me pasa hago responsables a Yara Malo y Gustavo Malo: fiscal...