¿Qué sanciones le impusieron a Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño?

En libertad quedó el hincha del Deportes Tolima que agredió el domingo a un jugador de Millonarios. Solo 24 horas después de haber ingresado a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro y atacar a Daniel Cataño, Alejandro Montenegro salió de la estación de Policía. El sujeto guardó silencio, pero horas antes envió un video ofreciendo excusas por su actuación.

“Me presento ante ustedes a pedir disculpas, de pronto me dejé llevar de las emociones que se viven en un estadio de fútbol, son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia”, manifestó el hincha Alejandro Montenegro.

Según las autoridades, el delito de lesiones personales es conciliable, por eso no fue presentado ante un juez de garantías. Eso sí, el secretario de Gobierno de Ibagué anunció las sanciones que impondrá la Alcaldía.

“Uno, sancionar a la tribuna oriental y familiar por la apología a la violencia, por aplaudir al hincha que agredió al jugador de Millonarios; dos, sanción al hincha de no permitir su ingreso a ningún estadio de Colombia; tres, sanción a las barras de Millonarios que agredieron a la autoridad, al Esmad. No vamos a permitir ningún tipo de violencia en el estadio Manuel Murillo Toro”, indicó Milton Restrepo, secretario de Gobierno de Ibagué.

Publicidad

La Policía también tomó acciones. Se "le impuso un comparendo por un comportamiento contrario a convivencia de acuerdo a la ley 801 artículo 27; adicional, fue dejado a disposición de la Fiscalía General por presuntamente lesiones personales”, señaló el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Ahora quizás Alejandro Montenegro y Daniel Cataño se volverán a ver, esta vez en la Fiscalía General de la Nación para llegar a alguna conciliación, mientras el Deportes Tolima y la afición esperan conocer las sanciones que seguramente recibirán el estadio y los hinchas.

Grave hecho en Bogotá

De otro lado, en el barrio Bosque Popular de la localidad de Engativá ocurrió una grave agresión contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en un bar, todo porque uno de ellos llevaba una camiseta de Millonarios.



Videos de las cámaras de seguridad dan cuenta de cómo un grupo de jóvenes llegó y la emprendió contra los clientes y el mismo establecimiento comercial.