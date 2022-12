“Que se llenen de paciencia”, pide presidente de Fecode a padres de estudiantes

“No hay ni conversaciones ni acercamientos”, aseguró Carlos Rivas. Este martes, docentes realizarán una marcha de antorchas en Bogotá.

El cese de actividades, que completa 34 días, no parece tener conclusión a la vista. El presidente de Fecode aseguró que aún no hay ningún acuerdo y que se está desinformando.

Fecode anuncia ‘marcha de antorchas’ en medio de acercamientos para... Esta pendientes, según Rivas, “el tema que tiene que ver con financiación de la educación, con la bonificación, con la nivelación, y desde luego con las primas extralegales y el resto del pliego que no ha sido discutido con el Gobierno nacional”.

Los maestros reclaman el aumento de recursos para la educación a través del sistema de transferencias. El gobierno, por su parte, asegura que se agotó la capacidad de otorgarle recursos al sector.

Gobierno ha sido negligente al escuchar peticiones, dicen maestros... A raíz del paro de maestros, las pruebas ICFES fueron aplazadas por dos semanas más y quedaron para el 27 de agosto.

Este martes, en horas de la tarde, tendrá lugar una nueva movilización simultánea en diferentes ciudades del país que ha sido denominada ‘marcha de antorchas’.

