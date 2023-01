¿Qué sería de Colombia sin los negros? Así están reivindicando su legado histórico

Pese a que ni la historia ni el Estado les ha dado el lugar que merecen, esta raza no deja de un lado la alegría que siempre la caracterizó.

“Estamos hablando básicamente de una presencia que no se reconoce en su dinámica de construcción de la nación. Y cuando se mira más allá de los estudios especializados, es una mirada peyorativa, cargada de mucho racismo, cargada de mucha caricaturización”, señala el investigador Javier Ortiz Cassiani.

La raza negra en Colombia está en el origen mismo de la lucha por la libertad e independencia: “No se podría explicar cómo llegamos a la Independencia si no entendemos que hubo, no solo un protagonismo militar, sino político, de negros y mulatos, ellos tuvieron una participación decisiva”, señala el historiador, Alfonso Múnera.

El nacimiento de nuestra República no habría sido el que fue si el concurso valeroso y heroico de tantos esclavos que entregaron su sangre por un proyecto que luego los traicionaría varias veces.

Pese a tener todo en contra, los afrocolombianos mantuvieron su alegría, el ritmo esencial que, de un rincón a otro en el país, con su ritmo de tambores, lo une y le da sentido.

Solo hasta la Constitución de 1991 se reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras e indígenas sobre las áreas que venían ocupando ancestralmente en las zonas ribereñas del Pacífico. Entre los resguardos indígenas y los territorios de comunidades afro se suman titulados se llega a 5.573.000 hectáreas.

Para Yolalmi Minotta, líder de comunidad afro, la titulación de tierras para las comunidades negras en el Chocó “va muy bien. Podemos decir que nosotros hemos avanzado un 98%”. Sin embargo, reconoce que uno de los problemas de la titulación colectiva es la “falta de empoderamiento de los consejos comunitarios para poder administrar su territorio, para poder gobernarlo”.

Agrega que “hay mucha insuficiencia del Estado colombiano para poder protegerlo y garantizar que ellos puedan administrar el recurso y sus recursos naturales”.

Atletas, futbolistas, boxeadores, beisbolistas… la mayoría de los más grandes de ellos que han honrado a Colombia son de la raza negra. Pero también hay músicos, poetas, novelistas y pensadores.

Mucho le debe el país a esta raza que lo hizo más complejo y rico.

