Que su hijo no sea víctima: así aumentan páginas de abusadores sexuales en redes sociales

Se trata de un movimiento pedófilo que quiere normalizar las relaciones entre adultos y menores de edad. Incluso, promueven que se legalice la pornografía infantil.

Movimientos MAP y MOP, así se hacen llamar aquellos grupos de personas que vienen promoviendo la opción de ver con naturalidad las relaciones amorosas y sexuales entre adultos y menores de edad.

Chile y México son los dos países de Latinoamérica donde más se han denunciado este tipo de movimientos que se escudan en el amor para satisfacer sus propias necesidades.

“Lo que ellos dicen es que jamás son violentos con los menores de edad. También, están proponiendo que se legalice la pornografía infantil o material de abuso sexual infantil”, advirtió Vivaldina Jaubert, fundadora y directora del proyecto Alas.

Según Jaubert, quien ha denunciado estos movimientos y sus redes sociales en México, con el confinamiento han aumentado los casos por abusos a menores de edad a través de internet.

"Antes del gran confinamiento no había tantos menores de edad frente a las computadoras o en móviles y es así como están llegando este tipo de agresores", explicó.

Publicidad

En Colombia no es distinto, de acuerdo con la Policía Nacional, en lo que va corrido del 2020 los casos también han aumentado.

“El centro cibernético de la Policía ha recibido 1.099 denuncias relacionadas con el abuso de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de internet, es decir, hemos tenido un crecimiento del 3%", indicó el coronel Luis Fernando Tuesta, jefe del centro cibernético de la Dijín.

Por eso, han bloqueado miles de páginas, específicamente "4.329 páginas o URLS que tienen contenido explícito donde nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo abusados", añadió el uniformado.

Desde el Gobierno Nacional fueron contundentes frente a estos movimientos.

Publicidad

“Cualquier acto, intención, pensamiento sexual con niños, niñas o adolescentes en el país está absolutamente prohibido y tipificado en el Código Penal. De hecho, en Colombia cualquier acto sexual con menor de 14 años se considera una violación”, enfatizó Lina María Arbeláez, directora del ICBF.

Con este panorama se hizo un llamado a los padres de familia.

"Los menores de 10 años no deben tener redes sociales y es necesario que los mayores de 11 años sean monitoreados constantemente", indicó Vivaldina Jaubert.

“Un adulto genera perfiles falsos donde simula ser un niño y una niña, contacta a niños y niñas, gana su confianza hasta que logra el intercambio de imágenes de contenido sexual y, una vez este delincuente tiene estas imágenes en su poder, viene el otro paso que es la extorsión, para efectos de que esa fotografía no vaya a redes sociales o que sus padres no se enteren de eso", señaló el coronel Tuesta.

Pero también, los padres y cuidadores deben estar atentos a los comportamientos de los menores.

"Como por ejemplo que tenga pesadillas, que tenga problemas de sueño, que no coma bien, que empiece a bajar en su rendimiento escolar", explicó María Paula Martínez, directora de ‘Save of the Children’.

Publicidad

"Debemos haber hablado con ellos también. Ellos tienen que saber que hay adultos que los buscan con unos fines que no están bien", expuso Carolina Piñeros, directora de Red Papaz.

El gobierno tiene habilitada la línea 141 para denunciar cualquier página de contenido sobre abuso infantil.

Vea, además: