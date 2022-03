¿Qué sucederá con conductor que atropelló agente de tránsito y lo arrastró varias cuadras?

El conductor de un vehículo, en su intento por evadir un requerimiento de la autoridad, arrolló a un agente de tránsito e impactó a un motociclista en Bucaramanga .

En medio de un control de tránsito en una vía de la capital del departamento de Santander, el agente Norberto Vásquez le pidió a un vehículo que se detuviera para solicitarle los respectivos papeles al conductor. A pesar de que el agente se ubicó frente al carro para no permitirle el paso, el conductor no acató el requerimiento y aceleró.

El agente de tránsito fue arrollado y de inmediato, en su reacción, se aferró al capó del automóvil, el cual avanzó con él por delante. El vehículo lo arrastró prácticamente desde la calle 33 hasta carrera 17, luego hasta la 30 con 19 y allí unos motociclistas reaccionaron.

Metros más adelante, en un video de cámara de seguridad, quedó registrado el momento en que el carro, con el agente arriba, impactó a un motociclista y lo derribó. A pesar del fuerte impacto, el imprudente conductor no se detuvo y siguió como si nada.

Vásquez agregó que el hombre “frenó bruscamente, me hizo caer al piso, cayéndose el radio de comunicaciones de la dirección de tránsito de Bucaramanga y mi celular personal”.

Asimismo, indicó que al pararse del piso, el hombre volvió a arrancar y posteriormente embistió al motociclista.

“Al pararme del piso volvió a arrancar quedando nuevamente encima del capó boca arriba, y en la otra cuadra embistió al motociclista”, aseguró.

“Resulté afectado en la mano derecha y pie derecho, me dieron cinco días de incapacidad, se siente el temor psicológico. Uno no queda igual, pero no hay que atemorizarse, se debe seguir con la función laboral”, concluyó el agente Norberto Vásquez.

Las autoridades rechazaron esta reacción por parte del conductor. "En este momento el hombre está detenido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, pugnando los delitos de ataque a la autoridad pública y tentativa de homicidio", explicó la Secretaría de Tránsito de Bucaramanga. El vehículo fue inmovilizado.