¿Qué tan complicado está viajar por vía al Llano? Periodista de Noticias Caracol hace el recorrido

¿Cuál es el estado de la vía al Llano y cómo están haciendo los viajeros que van rumbo al departamento del Meta? Juan Andrés Beltrán, periodista de Noticias Caracol, hace el recorrido desde Bogotá hasta Villavicencio para hablar con los más afectados, miles de colombianos que usan esta carretera.



Debido a que la vía al Llano presenta cierres con horarios, hay alta congestión saliendo de Bogotá. Desde el sector del Uval hasta el túnel de Boquerón se presentan filas de hasta dos kilómetros.

En este punto, son los vendedores ambulantes los que se están “haciendo su agosto”, pues son decenas de viajeros los que buscan alternativas para alimentarse durante el trancón.



“Hay compañeros que han durado aquí casi un día, o sea casi 24 horas, en estos días para poder pasar”, comenta un conductor que transita por la vía al Llano.

La difícil situación de movilidad es tanto en el recorrido Bogotá-Villavicencio como en el de Villavicencio-Bogotá, porque los cierres de la vía al Llano tienen horarios para paso por un solo carril.

Horarios de tránsito en vía al Llano por contingencia:

Sentido Bogotá - Villavicencio, sector Juan Rey

Desde las 1 a.m. hasta las 3:00 a.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta la 9:00 a.m.

Desde las 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.

Desde las 7:00 p.m. hasta la 9:00 a.m.

Sentido Villavicencio - Bogotá, sector Buenavista

Desde las 5 a.m. hasta las 7:00 a.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 11:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.