¿Qué tan fácil es hacer una denuncia por violencia intrafamiliar en Colombia?

Nancy Valbuena asegura que fue agredida por su pareja y cuando intentó acusarlo vivió una odisea para acceder a la justicia.

Dice que la agresión tuvo lugar en Barbosa, Santander, pero tuvo que viajar hasta el municipio de Vélez para imponer su denuncia. También señala que le exigieron un dictamen de medicina legal, pero cuando fue a realizarlo no estaba abierto el consultorio.

Sin embargo, Carlos Valdés, director de Medicina Legal, dice que existe un gran desconocimiento y explica el procedimiento.

“No se requiere examen, primero se debe recoger la denuncia y evaluar el riesgo de la persona que la está colocando”, aseguró.

A pesar de aclaración, Lilibeth Cortés, abogada experta en violencia contra la mujer, hace un llamado de atención sobre el acceso a la justicia en algunas zonas de Colombia.

“Muchas mujeres tienen que recorrer caminos no pavimentados durante horas para llegar al casco urbano y poner una denuncia, y ni siquiera hay atención 24 horas del día (…) lamentablemente los hechos de violencia no ocurren en horas hábiles”.

Medicina Legal únicamente tiene presencia en el 10% de los municipios de Colombia; en las poblaciones en donde no están, este servicio lo deben prestar los hospitales.