¿Qué tan preparada está Colombia en caso de una guerra con Venezuela? Nueva cúpula militar responde

También hablaron sobre las disidencias de las FARC, el paradero de ‘El Paisa’ e ‘Iván Márquez’ y del estado actual de las Fuerzas Militares

El pasado 11 de diciembre, el presidente Iván Duque hizo un remesón total en la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía. Ante las muchas críticas que recibió el mando heredado del gobierno Santos, Duque se concentró en escoger comandantes cercanos a la tropa.

Tras la posesión de la nueva cúpula, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, habló por primera vez con sus miembros: General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares; General Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército; Almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada: y General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea.

En un breve diálogo, los comandantes hablaron sobre el estado de las fuerzas que reciben, la preparación ante una posible acción militar del gobierno Maduro, la necesidad de invertir para mejorar el recurso armamentístico, entre otros temas.

Juan Roberto Vargas: Están asumiendo uno de los cargos más importantes en materia de seguridad de colombianos, pero, también, son las instituciones que más quieren los colombianos según todas las encuestas. ¿Cómo recibe cada uno esa responsabilidad y es voto de confianza no solo de un gobierno sino de un país?

General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares: Somos la institución con mayor credibilidad en el país y eso que hace que el compromiso sea mucho mayor. Debemos mantener no solamente el nivel de favorabilidad, sino que debe ser representada con hechos contundentes donde se mejores ostensiblemente la seguridad de todos los colombianos.

J.R.V: ¿Cómo reciben al país que desde hoy van a empezar a cuidar?

General Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército: Tenemos algunos problemas serios. Hemos avanzando, tenemos un acuerdo con las FARC, pero tenemos otros grupos. Tenemos al ELN, los GAO, y tenemos un compromiso. Daremos todo lo que tengamos que dar en beneficio de los colombianos.

J.R.V: Un tema fundamental es la protección de los mares y nuestros límites marítimos ¿Qué prioridad tiene?

Almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada: Simplemente seguimos con unos retos importantes tanto en la responsabilidad marítima y fluvial. Continuaremos haciendo un esfuerzo con las otras fuerzas, un esfuerzo conjunto para mejorar y ser mucho más eficiente en las capacidades que cada fuerza tiene para poder ser más impactantes frente a esos factores de inestabilidad que persisten a lo largo y ancho de la Nación.

J.R.V: La Fuerza Aérea fue clave en su momento en la guerra contra las FARC, hoy en acuerdo de paz con el Estado colombiano. ¿Hoy qué retos se plantea la Fuerza Aérea?

General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea: El mayor reto es desarrollar nuevas tecnologías, innovar en las operaciones, integrar la inteligencia para ser muy contundentes en la aplicación de la fuerza. Esa fue la clave del éxito en nuestra guerra contra las FARC y será la clave del éxito a futuro combatiendo los grupos armados ilegales.

J.R.V: Cuando se firmó la paz con las FARC se tenía un cálculo de que las disidencias estarían entre un 7% y un 10% de esa guerrilla -hoy partido político-. ¿Cuál es la radiografía que tiene hoy la fuerza pública?

General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares: Uno de los principales factores de inestabilidad eran las economías ilícitas alrededor del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Este sigue siendo un componente crítico para el surgimiento y el fortalecimiento de grupos ilegales. Cuando se hacen esas cuentas, estábamos calculando sobre una realidad, pero estas economías ilícitas han hecho que se hayan aumentado estos grupos.

El señor ministro hace poco en un informe que rinde dice que estamos hablando de alrededor de 1.600 bandidos. Nos vamos a centrar fuerte en combatir economías ilícitas para contener el crecimiento de estos grupos residuales y hacer que disminuyan.

J.R.V: El máximo representante de la lucha antidrogas de los Estados Unidos decía que el Pacífico, sobre todo en Tumaco, se convirtió en una prioridad de seguridad nacional. Para la Armada, que patrulla esos ríos y el mar pacifico, ¿qué representa esa zona en la que está saliendo alrededor del 60% de la droga para los EE. UU.?

Almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada: Se han logrado cerrar las salidas de droga por vía marítima. Estamos haciendo un esfuerzo de fortalecimiento en la presencia fluvial con la brigada de infantería de Marina número 4 que está agregada a la Fuerza de Tarea Hércules y a la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico. Adicional a eso, estamos realizando unas campañas que llamamos en el concepto militar operaciones combinadas, con otros países.

Acabamos en noviembre de finalizar la segunda fase de la campaña Orión en donde en un mes largo alcanzamos a incautar más de 21 toneladas. Eso da cuenta, no solo del compromiso de nuestra institución, sino que también del esfuerzo unificado de las fuerzas que nos acompañan. Los demás países de la región se dieron cuenta que esto no es solo un problema de Colombia. Lo países se dieron cuentan que se convierten en puntos de tránsito de la droga o también de consumo.

J.R.V: Hay movimiento en la frontera con Venezuela. Pusieron estos aviones rusos, los Sukhoi, muy cerca de la frontera con Colombia. ¿Tenemos que temer? ¿Hay cómo protegernos del poderío de Venezuela en materia aérea?

General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea: Desde el 2012 empezamos, gracias a las buenas relaciones que se han logrado con otros países como Estados Unidos, a participar por primera vez en un ejercicio internacional en un escenario que, siendo simulado, es el más hostil del mundo. Eso es algo que los colombianos han oído mencionar, pero probablemente esta respuesta le ayuda a profundizar un poquito y a entenderlo. Ese escenario, que se llama Red Flag, nos permitió participar en los escenarios en donde los escuadrones más importantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Allí pudimos entrenar con ellos y poner a prueba a todos nuestros equipos. Estos ejercicios demandan una alta preparación de nuestros pilotos, altos estándares y una tecnología interoperable y compatible con las de ellos y que será compatibles con las de otros países que participen en estas misiones. El pueblo colombiano puede estar tranquilo de que la Fuerza Aérea, con las capacidades que hemos adquirido con su dinero, ha sido muy responsable y nosotros estamos prestos siempre, como todos los días, a combatir esas amenazas emergentes y a garantizar la defensa de nuestra soberanía.

J.R.V: Pero, nuestros aviones son más viejos que los de Venezuela…

General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea: También me agrada esta pregunta porque los colombianos pueden pensar que estos equipos son viejos, pero quiero decirles que el mantenimiento de las aeronaves es un proceso tan estricto, complejo, profesional y técnico que las aeronaves, aunque pueden tener una larga vida de uso, tienen a bordo equipo de punta y unos procesos muy rigurosos. Uno no puede decir que un avión porque tiene más de 30 años es un avión obsoleto. El avión es obsoleto cuando no tienen una aplicación.

J.R.V: ¿Es necesario conseguir plata para cambiar nuestros aviones?

General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea: Claro que sí… Muchos dirán que por qué hacer una inversión tan grande en un escuadrón de superioridad aérea. La respuesta es muy sencilla: todos temen una guerra. Pero el costo de una guerra es incalculable en términos de la afectación moral, física, en infraestructura, en retraso, en todo lo que se ha conseguido en este país en los últimos años a punta de esfuerzo de los gobiernos, de los sectores económicos, de los industriales, de la misma población.

Yo suelo decir que si creemos que es costosa la inversión en una capacidad estratégica real, visible, creíble y que sea permanente y sostenible, pues prueben la guerra. No la queremos, pero hay que hacer una inversión.

J.R.V ¿Qué ha dispuesto las Fuerzas Militares ante una eventual locura de este señor Maduro de atacarnos, de meterse en nuestro territorio o hacer algo que pueda agredir la soberanía nacional?

General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares: La actitud estratégica de Colombia siempre ha sido una actitud defensiva. Para nosotros no hay ningún interés, y eso ha sido histórico, de agredir a nuestros vecinos. En otras cosas por las implicaciones tan enormes que tiene para las economías de nuestros países y para la estabilidad regional. La posibilidad estratégica del gobierno está clara.

Nosotros para mantener nuestras capacidades e hipótesis siempre le apostamos a mantener nuestros planes, doctrina, entrenadas nuestras tropas, la simulación y, obviamente, al manejo de las relaciones internacionales que hace el gobierno nacional. Esta es la actitud estratégica de la nación y para eso estamos las Fuerzas Militares entrenados y planeándonos de esa manera.

J.R.V: Ustedes comandan unas Fuerza Militares que llevaban casi 60 años en guerra, ¿Cómo estamos frente al Ejército en Venezuela?

General Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército: Bueno, la fortaleza que nosotros tenemos son nuestros hombres, es nuestra gente, es nuestra experiencia, es nuestro espíritu de combate, nuestra voluntad de vencer. Pero no queremos que se desarrolle un conflicto con otro país porque las personas, los habitantes, los colombianos, los de cualquier otro país son los que sufren. Sus familias están a un lado de la frontera, sus amigos, son integrados en esa línea de frontera.

El Ejército, las Fuerzas Militares, estamos al servicio de la patria. La constitución es muy clara y estamos al servicio de la patria y tendremos que defender nuestra soberanía, tendremos que defender nuestra independencia, nuestra integridad, y lo más importante es que la actitud estratégica que tenemos no es beligerante, es en posición defensiva, pero dentro del marco de nuestra constitución y de nuestra ley.

Para nosotros, como es bien sabido, una guerra no la queremos, nadie la quiere, y menos un soldado que sabe cuánto tiene que sufrir en esa guerra y es lo que menos les conviene a los pueblos.

J.R.V: Hace algunos días estuve en el Orinoco, en Vichada, y los mandos militares nos decían “este es un río binacional y estos señores patrullan igual que nosotros, pero se meten”. Con un agravante que es el tema de la permeabilidad de gente que comete delitos en Colombia y se pasan al otro lado. ¿cómo contemplan en la Armada ese escenario?

Vicealmirante Evelio Enrique Ramírez, comandante de la Armada: Estas hipótesis contemplan lo que llamamos diferentes cursos de acción o posibilidades de una amenaza externa frente a las cuales tenemos, por supuesto, unos planes de reacción. Como usted lo menciona, evidentemente en el río Orinoco es una frontera muy porosa. Hacemos un esfuerzo permanente con la brigada V y la Fuerza Naval de Oriente para tratar de controlar esos pasos ilegales, pero así mismo para evitar que se estén presentando estas situaciones que terminan en algunos incidentes en donde de alguna manera también muy inteligente hemos actuado de manera que evitemos generar una crisis en la frontera.

Juan Roberto Vargas: Si hoy la Fuerza Pública encuentra a alias El Paisa, a Iván Márquez o a Romaña, ¿los pueden detener?

General Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares: Yo me permitiría remitirme netamente al campo jurídico. El tema de la JEP con ‘El Paisa’, con el señor Márquez es un tema que se está embarcando en el campo jurídico netamente. ¿Nosotros cuándo actuamos? Cuando tengamos orden judicial

J.R.V: En el caso del Paisa, se dice que está armando disidencias en el sur del país. Si lo encuentran en ese plan, a pesar de que tiene el ‘fuero’ de la JEP, ¿no podrían detenerlo?

General Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares: Nosotros tenemos focalizados los grupos armados residuales, los tenemos focalizados como objetivos lícitos militares y policiales. Si esta persona está delinquiendo, está en flagrancia, está en algún campamento, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir con el deber, independiente de su situación jurídica.

J.R.V: A propósito de ese tema hace algunos meses se dijo que iban a volver los bombardeos a estos grupos residuales…

General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea: La verdad es que no van a volver, pues nunca se han suspendido. Han seguido y seguirán porque dentro del marco de la ley nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a los colombianos. Y si para proteger a los colombianos tenemos que aplicar la fuerza, lo vamos a hacer.

J.R.V: Si un señor como el Paisa o el mismo Márquez están en un sitio con disidencias y hay un bombardeo, ahí no hay fuero que valga…

General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea: Pues si alguien está actuando fuera de la ley, pues obviamente está renunciando al fuero que de alguna manera el Estado colombiano le confiere dentro del marco de proceso de paz.

J.R.V: La JEP emitió un documento en el que exigía los informes de inteligencia sobre la ubicación de estos señores. ¿ustedes ya le suministraron a la JEP esos informes?

General Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares: Es un tema que, la verdad, yo sé que usted espera una respuesta contundente, pero es un tema que está en resorte del señor ministro de Defensa y él ya lo tiene… él decide en qué momento lo envía y cuál es el contenido.

J.R.V: El ELN está entre que sí y que no, pero el presidente Duque fue contundente el día de la toma de posesión de la nueva cúpula. El ELN hizo tregua, ¿el Ejército va a hacer tregua?

General Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército: Quisiéramos que hiciera tregua permanente, que entreguen los secuestrados y que, además, puedan sentarse con franqueza en una mesa de diálogo que está proponiendo el Gobierno nacional y se llegue a finalizar ese conflicto. Mientras no se llegue a ese punto, tendremos que hacer lo que la constitución y la ley nos dice. Tendremos que atacar todos los agentes generadores de violencia.

J.R.V: ¿Los jefes del ELN siguen en Venezuela?

General Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército: Ellos tienen tránsito, tienen algunos países donde están afectos y seguramente pues están en cambios, entrando, saliendo. Pero lo más importante no es solo que estén en Venezuela, lo más importante es que la región - Brasil, Perú, Panamá, Ecuador- entiende ya cuál es el tema con estos grupos como el ELN.

J.R.V: ¿Qué opinan de la frase del presidente Duque “las Fuerzas Militares no le pertenecen a ningún partido político”?

General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea: Nosotros somos una fuerza militar en un estado democrático, subordinada a lo político, no a la política, es decir al Gobierno legalmente constituido, seguimos sus lineamientos.

Vicealmirante Evelio Enrique Ramírez, comandante de la Armada: Nuestras Fuerzas Militares no pueden tener ningún tinte o color político. Estamos, como ya se mencionó, a partir de una constitución que define cuáles son nuestras funciones. Lo que sí debemos es atender esas políticas de Estado.

JRV: General Navarro, el presidente Duque dijo: “me gusta ver generales que están pensando en nuevos retos, dejando la pasividad operacional” ¿Cree que había pasividad operacional en la anterior cúpula?

General Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares: Nuestros planes militares tienen la actitud estratégica muy clara y continuaremos con esta ofensiva. Por ejemplo, en los primeros 100 días del gobierno se estructuró el plan Diamante, y en ese plan dimos una importante ofensiva, un aumento en resultados operacionales, en capturas, en ataque al narcotráfico. Lo que venimos con la continuación de unos planes, de una ofensiva. Y este plan Bicentenario obviamente va a ser dinamizador para mejorar la seguridad de todos los colombianos y ese es el compromiso y esa es la línea estratégica que tenemos.

La actitud de las Fuerzas Militares siempre ha sido una actitud de servicio al pueblo colombiano.