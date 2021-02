¿Qué tanto han servido las polémicas cámaras ‘salvavidas’?

Ha pasado un año desde que la Corte Constitucional determinó que las cámaras salvavidas debían identificar plenamente a un conductor que cometiera una infracción y que no bastaba con que solo se individualizara el vehículo.

Transcurrido ese tiempo y teniendo en cuenta que bajo esta modalidad se han multado a 63.026 conductores, cabe la pregunta de si en verdad han cumplido su función. Para Darío Hidalgo, experto en movilidad, más allá de ese cuestionamiento se debe tener en cuenta qué tan responsables han sido los conductores a la hora de cumplir con las normas, independientemente de que existan o no estas cámaras.

“Quitar las cámaras es aumentar las muertes”, aseguró Hidalgo, aportando datos como que en Bogotá la reducción de fallecidos en siniestros viales es mayor respecto de otras ciudades del país en un 5%.

A pesar de la situación, la concejal María Clara Name, invitada a la conversación, señaló que hay deudas con las campañas para que las personas se comprometan mayormente con la cultura vial.

Ambos invitados concluyeron que las cámaras de fotomultas funcionan para salvar vidas y que las ciudades no se pueden quedar sin este instrumento para identificar a los infractores. No obstante, hacen un llamado para que se sorteen los trámites jurídicos y que funcionen acorde a la ley para que no haya vacíos que puedan aprovechar los infractores para evadir su responsabilidad.