¿Qué tenían que ver nuestros cuerpos?: el informe sobre violencia contra las mujeres en el conflicto

Seis organizaciones reportaron cerca de 900 casos, en 23 departamentos, a la JEP, la Corte Constitucional y la Comisión de la Verdad.

Este martes, seis organizaciones de víctimas del conflicto armado alzaron su voz de protesta contra sus victimarios y a través de una serie de informes relataron varios de los hechos de los que fueron víctimas cerca de 900 mujeres de 23 departamentos del país.

"La guerra y este conflicto se ensañaron de manera perversa y de manera cruel contra el cuerpo de las mujeres. ¿Qué tenían que ver nuestros cuerpos en esa guerra tan absurda que no era la nuestra?, pero allí se ensañaron los guerreros. Todos cometieron violencia sexual”, dice María Eugenia Cruz, líder social.

Para ellas, a pesar de que ya se firmó un acuerdo de paz, aún persiste la violencia de género en los territorios.

"Han pasado los años y siguen asesinando, seguimos poniendo nuestra vida al servicio de la comunidad. Sin embargo no vemos esa respuesta institucional y hemos seguido siendo agredidas y, bueno, no vemos las condiciones para seguir haciendo el liderazgo", Roseli Finscue Chavaco, otra líder.

Estos informes fueron entregados a varias entidades como la Corte Constitucional, la JEP y la Comisión de la Verdad. Gloria Ortiz, presidenta de la corte, aseguró que continuarán fortaleciendo las investigaciones por este tipo de crímenes de género.

"La corte sigue haciendo énfasis y seguirá ordenando las investigaciones oficiosas por parte de las autoridades, evidentemente no es posible trasladar la responsabilidad a las mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto", explicó la magistrada Ortiz.

De acuerdo con el informe entregado por las defensoras al alto tribunal, desde 2013 se han incrementado las agresiones contra estas líderes sociales, quienes piden que se garantice su derecho a defender los derechos humanos.