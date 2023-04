Quedaron en libertad los 3 jugadores del Once Caldas señalados de extorsionar a una joven

Una jueza dejó en libertad a los 3 jugadores del Once Caldas que son señalados de extorsionar a una estudiante de Medicina procedente de España. Pese a lo anterior, los futbolistas seguirán vinculados a la investigación.

En ese orden de ideas, por orden de la togada, los deportistas del Once Caldas se comprometieron a no salir de Colombia y presentarse ante el juzgado los primeros 5 días de cada mes mientras avanzan las investigaciones y siguen vinculados al hecho.

Así la situación, los jugadores, que cuentan con el apoyo jurídico del equipo, podrán defenderse en libertad.

Más sobre este caso

Publicidad

En Manizales se llevó a cabo audiencia de formulación de cargos contra los tres futbolistas de divisiones inferiores del Once Caldas capturados por presunta extorsión.

Se trata de los jugadores juveniles Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus, quienes habrían exigido una suma de dinero a una joven de nacionalidad de España para entregarle un celular.

“Les informo que a partir de este momento ustedes dejan de ser indiciados, adquieren la condición de imputados”, sostuvo Lucy Fabery Rosa, jueza cuarta penal municipal.

Publicidad

La jueza procedió a preguntarle a cada uno de los deportistas si aceptaban o no los cargos de extorsión simple. Ninguno de los tres se allanó, declarándose así inocentes.

En el caso de ser hallados culpables por este delito podrían recibir una pena entre 12 y 16 años de cárcel. Asimismo, trascendió que la Fiscalía General de la Nación no pidió medida de aseguramiento.

¿Qué dijo el club?

Mediante un comunicado, el Once Caldas señaló que “las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que el Once Caldas no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo”.

Publicidad

Además, el club agregó que ellos “contarán con el apoyo jurídico necesario y una vez finalizado el proceso desde el Once Caldas S. A. se tomarán las medidas correspondientes. Lamentamos y rechazamos cualquier situación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro de nuestra institución”.