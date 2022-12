Quedó libre falso teniente del Ejército

Luego de varias horas de audiencia y tras aceptar los cargos, Edwin Tonguino Quiñonez decidió hablar con los medios de comunicación.

"Yo fui dragoneante, hice todo el recorrido militar y entré a la universidad e hice eso fue por estudiar, por ningún otro motivo, mi intención no era hacerle daño a nadie", dijo.

La Fiscalía solicitó que no se le dictara medida de aseguramiento por considerar que no representa un peligro para la sociedad.

A través de un comunicado la institución educativa señaló: "La Universidad Militar Nueva Granada expresa que fueron las propias medidas de seguridad adoptadas al interior de la misma, las que posibilitaron el descubrimiento ilícito y poner en evidencia al suplantador Edwin Alexis Tonguino Quiñonez".

Pese a quedar en libertad, el falso militar continuará vinculado a la investigación.