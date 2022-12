Queremos que no haya más víctimas: Santos al inaugurar Consejo Nacional de Paz

El presidente Juan Manuel Santos , convocó a la sociedad colombiana a participar en el resucitado Consejo Nacional de Paz que propone construir una política de Estado permanente para buscar la reconciliación y la convivencia cuando concluya el conflicto armado.

"La convocatoria que hoy lanzamos debe entenderse por fuera del contexto electoral y político, porque la paz es mucho más que todo eso, está muy por encima de todo eso: es una obligación, la paz es una obligación, y un derecho constitucional, y es la primera aspiración, el valor supremo de cualquier sociedad civilizada", declaró el mandatario.

"Ha llegado el momento de que la sociedad se involucre mucho más en el proceso (de paz con las FARC) y en lo que vendrá después", dijo el presidente al inaugurar de nuevo este órgano consultor que nació por la Ley 434 de 1998 y que no se había vuelto a convocar desde el frustrado intento de paz del expresidente Andrés Pastrana.

La reactivación del Consejo Nacional de Paz llega cuando "el proceso (de paz) ya está maduro para dar ese paso" de incluir a la sociedad, según Santos, quien habló ante desmovilizados, víctimas de todos los actores del conflicto, representantes de la Iglesia, la academia, militares, empresarios y negociadores de paz.

De hecho, el jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Humberto de la Calle, rindió cuentas sobre los avances del proceso ante unas 300 personas congregadas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. (Elementos para el debate: Seis años de cárcel para exguerrilleros de FARC propone Zuluaga).

De la Calle advirtió de que las negociaciones son "un prólogo" y desvirtuó "las falacias" que surgen alrededor del proceso camufladas como críticas, mientras que el alto comisionado de Paz y también negociador, Sergio Jaramillo, anunció que el trabajo de las organizaciones sociales comenzará "en menos de un mes". (Polémica: Procurador y fiscal vuelven a enfrentarse por marco jurídico para la paz).

El presidente Santos insistió en que el trabajo del Consejo Nacional de Paz debe edificarse en "procesos de abajo para arriba en los territorios", lo que ratificó el gobernador del Meta y exrehén de las FARC durante más de siete años, Alan Jara.

"Mi llamado hoy, ni siquiera como Presidente, mucho menos como candidato, en mi condición de simple colombiano cansado de la guerra, de un colombiano que sueña con dejar a sus hijos, a mis hijos, a los hijos de todos nosotros, un país en paz, es a toda la sociedad, a toda la sociedad civil, a toda Colombia para que rodee este proceso, esta oportunidad única que tenemos que aprovechar", reiteró Santos.

Otra política que sufrió el secuestro de la guerrilla durante siete años, la congresista liberal por el departamento del Huila, Consuelo González de Perdomo, enfatizó que igual que las víctimas han perdonado, "los escépticos que no lo han sido deben bajar esas actitudes de venganza para que podamos avanzar". (En contexto: Estados Unidos, complacido por avances en diálogos entre Gobierno colombiano y FARC).

Un representante del pueblo indígena Embera, Juvenal Arrieta, expresó su preocupación porque la victoria electoral el pasado domingo del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga , quien de ser elegido presidente suspenderá las negociaciones y exigirá un cese el fuego de las FARC, evidencia que no ha calado "la pedagogía" de la paz.

Santos, que aspira a la reelección, medirá sus fuerzas en las urnas con Zuluaga en la segunda vuelta electoral del 15 de junio, lo que según algunos analistas pone el futuro del proceso de paz en un limbo. (¿En qué va el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC?).

"Hay mucho camino por recorrer y algo que muchos de ustedes dijeron es que necesitamos hacer más pedagogía de la paz, una paz como valor supremo, como objetivo más importante de cualquier sociedad", concluyó el presidente. (Más de este tema: “Yo soy el peor enemigo de las FARC”: Santos).