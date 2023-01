Quería viajar de Bucaramanga a Bogotá, pero le negaron el tiquete aéreo por ser palestina

“Para mí es una discriminación, un acto de racismo”, dice la afectada. Latam, la aerolínea del percance, da sus explicaciones.

Dana Farraj, nacida en Jerusalén Oriental, llegó a Colombia hace 4 meses para adelantar la pasantía de la maestría en Derecho Internacional Humanitario que estudia en Francia.

El pasado 18 de diciembre, Dana buscaba trasladarse a la capital pero, al hacer la compra en línea de sus tiquetes aéreos, la respuesta que obtuvo fue la negación del vuelo. ¿La razón? Según el correo que recibió del portal Kiwi, la aerolínea no reconocía a Palestina como país.

“Es una discriminación, un acto de racismo contra mi nacionalidad palestina. Yo exijo de Latam dejar su política de discriminación y que asuma su responsabilidad y reconozca a Palestina, y también la compensación por la violación de un derecho humano básico”, afirma indignada.

A través de un comunicado, la aerolínea explica que la situación se presentó por una falta en la actualización de las nacionalidades en su página web y que no se debe a un acto de discriminación.

"Latam lamenta cualquier inconveniente y molestia ocasionada a la pasajera en cuestión. Se han tomado las medidas necesarias para actualizar el sistema y así evitar inconvenientes adicionales", se lee en el documento.

Dana regresa a su país a finales de enero. Ahora solo espera que su pasaporte, así como el de todos sus compatriotas palestinos, no vuelva a ser rechazado.

Cabe resaltar que Colombia reconoció como estado soberano a Palestina el 3 de agosto de 2018.