¿Quién arreglará el problema de las basuras en Bucaramanga? Hay polémica por la empresa elegida

A Vitalogic le adjudicaron el contrato por $750 mil millones, pero a la Procuraduría algo le huele mal y no son precisamente los desechos.

Tras una licitación, que fue declarada desierta, y en medio de serios reparos de la Procuraduría, la firma beneficiaria del negocio es una empresa creada en Panamá y con un funcionario condenado.

El relleno sanitario El Carrasco no da abasto. Diariamente recibe 1000 toneladas de basura y varios fallos judiciales ordenaron su cierre desde el año 2011.

El defensor del pueblo recalca que el aeropuerto de esa ciudad está a escasos seis kilómetros de El Carrasco, razón por la cual los gallinazos que rondan el lugar han provocado múltiples dificultades con la operación aérea.

Jorge González, quien vive muy cerca de El Carrasco, lo dice sin anestesia: “los olores sí se perciben constantemente en las horas de la mañana, cuando yo salgo a trotar, a las 4 y 30 de la mañana, son olores tremendos que a veces no se aguanta”.

El personero de la ciudad, por ejemplo, asegura que el proceso de contratación con Vitalogic todavía es problemático. Tanto, que la alcaldía suspendió la entrega del contrato hasta antes del 30 septiembre.

Uno de los temas que preocupan es el nombre del ingeniero de origen rumano Florin Volcinschi, gerente técnico de la empresa Vitalogic. En 2008 fue procesado y condenado en su país por evadir sus obligaciones fiscales en cuantía de 873 mil euros, con ocasión de una venta de un terreno en Colombia.

El rumano aseguró que fue su socio el verdadero responsable de ese fraude, que él fue condenado en ausencia, que jamás pudo defenderse y que resolvió sus problemas pagando una multa considerable. Hoy, a pesar de ese antecedente, no tiene líos judiciales.

José Manuel Hormaza, cabeza de Vitalogic, dice que en este proceso ha habido más chismes que realidades. Con vehemencia dice que su empresa es la mejor, que ganó en franca lid, que la tecnología que buscan desarrollar para el tratamiento de las basuras es revolucionaria en Colombia y América Latina y que Bucaramanga no va a poner un solo peso.

La alcaldía de Bucaramanga no quiso pronunciarse al respecto, pero lo cierto es que el 30 de septiembre se vence el plazo para el cierre de El Carrasco y la entrega del contrato.

En Vitalogic están convencidos de que el negocio es suyo, pese a los reparos de la Procuraduría y algunos sectores.