¿Quién era Laura Camila Dueñas, la joven que fue asesinada por un acosador en Yopal?

Sigue la consternación en Yopal, Casanare, por el asesinato de Laura Camila Dueñas , la joven de 22 años que fue ultimada por un acosador . El hecho ocurrió en el lugar en el que trabajaba la víctima y al frente de clientes y compañeros de trabajo.

Alexa Silva, hermana de Laura Camila Dueñas, habló con La Reportería de cómo sucedió este hecho que enlutó a toda una familia.

“Una mala salud mental por parte de este señor, por parte de mi hermana, la prudencia y no querer armar escándalos. Ella venía siendo acosada desde 2021 y las cosas se pusieron intensas en 2022 por tanto acoso de este señor. Lo que él hizo nos causó un daño que no se imaginan lo que estamos sintiendo. A causa de estos acosos, que no solo era que le llegaba al trabajo, sino que le decía que le iba a llegar a la casa, este señor le propuso que se vieran una vez y que la dejaba en paz. Mi hermana le creyó”, mencionó.

Sobre el victimario, que se quitó la vida tras perpetrar el hecho, la hermana de Laura Camila Dueñas indicó que era “un cliente frecuente del local y era un conocido del dueño. Estaba obsesionado, enfermo. Él conocía a su jefe y compraba siempre allá. Era un cliente, uno no se imagina que va a hacerle daño a mi niña, porque era una niña”.

Además, la joven manifestó que Laura Camila Dueñas trató de sortear la situación de acoso que estaba viviendo.

“El mal que ella hizo fue ser muy noble y prudente, esa era Camila. Los que la conocemos sabemos que ella era muy noble. Ella trabajaba y estudiaba, se pagaba sus estudios con ayuda de mi mamá. Ella prefería guardar sus problemas para no incomodar a los demás”, resaltó.

Sus familiares la recordarán como una joven entregada al estudio y al trabajo, cuyo anhelo era irse a vivir al extranjero.

“Mi hermana estudiaba en la Universidad UniRemington, estudiaba Administración de Empresas y Comercio Internacional. Los sábados estudiaba inglés y, (en) el poco tiempo que le quedaba libre, trabajaba para sus gastos. Su sueño era salir del país y terminar sus estudios, irse a Canadá y comprar una casa para que viviéramos todos con mi mamá”, concluyó.

En el lugar en el que trabajaba Laura Camila Dueñas se rinden homenajes póstumos.

Rechazo por el crimen

Defensores de los derechos de la mujer pidieron más acciones para salvar la vida de esta población en el departamento del Casanare.

“Como mujer, rechazo este hecho violento y lamentable que ha sucedido aquí en el departamento de Casanare. Nos deja una sola cosa y es decirles a las mujeres que no se queden calladas, que cuando estén siendo acosadas, cuando estén siendo violentadas, que pongan esta situación en conocimiento de las autoridades competentes y comencemos a romper esas cadenas de violencia”, dijo Yesenia Bayona, periodista de Yopal.

Recuerde que para denunciar casos de violencia contra la mujer puede comunicarse a:

