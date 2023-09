¿Quién es Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal al que testigo salpicó en audiencia?

El jueves 21 de septiembre se llevó a cabo la continuación de la audiencia contra Yhonier Leal, sospechoso de las muertes de su hermano Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández. Su defensa citó la señora Teresa Muñoz, una amiga de la familia que hizo declaraciones explosivas .



En su intervención, habló de Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y Yhonier Leal e hijo de Marleny. Según Muñoz, este hombre había manifestado desde la cárcel la intención de secuestrar a Mauricio y hasta dijo que "valía la pena matarlos" (al estilista y a Marleny).

¿Quién es Carlos Andrés García y por qué está preso?

Para entender la magnitud de las palabras de Teresa Muñoz hay que recalcar que Carlos Andrés García es hijo de Marleny Hernández y medio hermano de Mauricio y Yhonier Leal. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, pagando un condena de 15 años por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

La señora Teresa afirmó en la reciente audiencia que en García creció un resentimiento contra Mauricio y Marleny porque supuestamente se negaron a ayudarle con el proceso de defensa. “Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar y Mauro tampoco. Le dije (a Marleny) que hay un abogado que cobra como 100 millones y me dijo ‘no, si él lo hizo que pague’”, relató la mujer desde el banquillo.

Teresa Muñoz, además, indicó que apenas unos meses antes de morir, Marleny estaba “muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘o me das plata o te secuestro a Mauro’. Le dijo así, ‘me ayudas o te secuestro a tu niño’. Eso fue lo que ella me dijo, que él le tenía odio a Mauro. Después Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos”.

La testigo agregó que “apenas murió Mauro, a raíz de eso, de las palabras de él (Carlos Andrés), me aterré y dije ‘carajo, ¿sería él el que lo hizo?”.

Por ahora, estas declaraciones solo hacen parte de material presentado por la defensa de Yhonier Leal y las autoridades no han confirmado si se contemplará abrir o no una nueva línea de investigación en la muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández en noviembre de 2021.



La reacción de Carlos Andrés García al conocer la muerte de Mauricio y Marleny

El programa Los Informantes, de Caracol Televisión, logró a finales de 2022 ingresar hasta el sitio de reclusión de Carlos Andrés García y dialogar con él sobre el macabro crimen de Mauricio Leal y Marleny Hernández, cuyo principal sospechoso sigue siendo Yhonier Leal.

“Las palabras, tranquilamente, de Yhonier fueron: ‘sí, Andrés, mi mamá y mi hermano están muertos’. Yo me daba golpes con las paredes de la celda y él en una tranquilidad, con una frescura”, recuerda del momento en que supo de la extraña muerte sus seres queridos.

Sobre los motivos de Yhonier Leal, señalado por la Fiscalía como autor de crimen, Carlos Andrés García también creía que se trató de un acto de resentimiento con Mauricio. Afirmó que probablemente sus deudas lo llevaron a tomar la decisión.

“No sé si de pronto le cogió rencor a mi hermano, a mi mamá porque ella era todo Mauricio, Mauricio. De pronto lo venía planeando tiempo atrás”, señaló.

Y puntualizó que Yhonier, para él, “se murió como hermano, como familia, como todo”.

Sobre su caso particular, por el que está en la cárcel, Carlos Andrés García ha referido que es inocente y que su situación es producto de una venganza por parte de su expareja para verlo tras las rejas.