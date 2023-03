¿Quién es el escolta que murió tras intento de robo a carro de valores y logró despedirse en video?

Los familiares del escolta que fue asesinado mientras acompañaba un carro de valores en una carretera del municipio de Río de Oro, departamento de Cesar, pidieron a las autoridades que este caso sea investigado con celeridad.

Se trata de Leonardo Andrés Trigos Vanegas, el hombre de 35 años que alcanzó a grabar un video y a despedirse de sus familiares tras resultar herido de muerte. Él fue la única víctima fatal que dejó este hecho.

Sumida en el dolor, la madre del escolta fallecido aseguró que él decidió tomar ese trabajo pese a que casi muere en un ataque similar que se ejecutó en la misma vía.

Publicidad

“Se dedicó a trabajar en esa empresa, por cierto, ya había ocurrido un atentado. Esa carretera de Ocaña para acá es delicada”, indicó David Herrera, tío del escolta asesinado.

Publicidad

Leonardo Andrés Trigos Vanegas tenía una esposa y era el papá de dos hijos.

Ricardo Trigos, su hermano, lo recuerda como un hombre bueno y apasionado por lo que hacía: “Que se haga justicia, que esto no quede así, que mi hermano no quede así. Varias veces han atentado en el mismo sitio, no hay seguridad en esa vía”.

Publicidad

En un video quedó registrado el momento en el que un policía trató de auxiliarlo. El uniformado le dijo “usted no va a morir, deme las dos manos”, mientras pedía apoyo.

No obstante, los esfuerzos del patrullero y de los médicos del Hospital Emiro Quintero de Ocaña no fueron suficientes para salvarle la vida al escolta.

Publicidad

El cuerpo de Trigos Vanegas permanece en la sede de Medicina Legal del municipio de Ocaña. Entretanto, sus familiares y amigos rechazan esta acción criminal y piden celeridad en las investigaciones.

El intento de robo al carro de valores se registró en la tarde del pasado miércoles, 15 de marzo de 2023.