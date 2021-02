¿Quién es Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, el peruano lanzado desde un puente?

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino es un joven peruano que, en busca de emprender su propio negocio, viajó a Medellín para comprar ropa a precios baratos y poderla vender en su país, según su familia. La hermana dice que esa aventura la inició con un compañero de trabajo de nacionalidad colombiana, a quien solo identificó como Andrés.

Sin embargo, entre el 9 y 10 de febrero sus allegados dejaron de tener contacto con él y las peores noticias comenzaron a llegar a través de redes sociales, donde circulaba un video en el que se apreciaba cómo dos personas cuestionaban a un joven y en cuestión de segundos lo lanzaban desde un puente.

“Soy de Huánuco. Perú”, contestó Silvano Oblitas cuando los criminales le preguntaron de dónde era, mientras grababan cómo lo arrojaban al vacío.

En ese momento, la identidad de la víctima se desconocía para el grueso de personas que veían el indignante video.

Pero no para su hermana Janet, quien no solo reconoció sus rasgos, también su ropa, y no dudó un segundo en pedir ayuda al Ministerio del Interior de Perú para que, en coordinación de las autoridades colombianas, buscaran el cuerpo.

La noticia se regó por internet. Congresistas peruanos pidieron justicia. Las calles de Huánuco, donde el joven nació, se empezaron a llenar de personas que reclamaban acciones no solo para encontrarlo, también para hallar a los responsables.

Publicidad

Este sábado 20 de febrero, tres días después de que la Fiscalía de Medellín activara un mecanismo de búsqueda urgente para dar con su cuerpo, Noticiascaracol.com confirmó que un cadáver con características similares a la del muchacho fue hallado al fondo de un puente vehicular del municipio de Mercaderes, en el Cauca , suroccidente de Colombia.

Silvano, han escrito sus allegados en redes sociales, no solo es una persona trabajadora, conocida por cargar bultos de papa en el mercado de Santa Anita, en Lima, también carismática y esforzada por conseguir sus objetivos.

“Pongo mi vida en las manos de Dios, porque sé que con él nada me faltará”, escribió en su perfil de Facebook antes de viajar a Colombia.

Huánuco

A 360 kilómetros de Lima, aproximadamente, está ubicada Huánuco, una ciudad intermedia de algo más de 170 mil habitantes. Allí nació Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, joven soltero y de 19 años.

Estuvo en Lima trabajando durante un año y ocho meses y pidió dos meses de permiso para viajar a Medellín a comprar ropa.

Publicidad

Según Janet, su hermana, Silvano Oblitas cursaba cuarto año de secundaria en un colegio nocturno de Lima.