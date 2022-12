¿Quién está detrás de la muerte de los hermanitos Vanegas?

Trascienden detalles de la investigación adelantada por las autoridades, en relación con el esclarecimiento de la muerte de cuatro niños en Florencia, Caquetá. La principal hipótesis hasta el momento es que los móviles de la masacre se relacionan con una disputa de tierras.

Noticias Caracol recorrió los terrenos cuya posesión alega Jairo Vanegas, padre de los pequeños asesinados. Como algunos vecinos invadieron el sector, en inmediaciones de un túnel, Vanegas decidió que sus hijos de 16 y 17 años se quedaran en la propiedad para cuidar.

Los otros pequeños, víctimas del acto violento, fueron llevados a vivir a unos 8 km de distancia, en la finca de un hermano. Allí, los sicarios habrían engañado al hijo mayor para después cometer el atroz crimen.

Actualmente, las dos casas de los Vanegas están abandonadas. Muchos piensan de qué sirven ya, si los niños no están.

Tras una consulta a las bases de datos de la oficina de catastro en Florencia, se determinó que ninguno de los presuntos invasores figura como poseedor de los terrenos allí localizados y ocupados.

El director (e) del Catastro en Florencia, Felipe Dussán, aseguró que en la zona de los túneles, por tratarse de un área forestal, no puede haber escritura alguna.

Sin embargo, pese a no haber títulos de propiedad, muchas personas que ocupan los terrenos los venden. Según Dussán, dicha venta no es legal ante la Nación.