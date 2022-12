¿Quién fue el imprudente? Casi termina en tragedia este choque entre un bicitaxi y un SITP

Las dos pasajeras del vehículo informal, una abuela y su nieta, terminaron heridas y en el piso. El conductor del bus huyó.

“Esa clase de vehículos son muy peligrosos”, reconoció la señora, identificada como Nubia Carrero.

Tras el choque, registrado en Bosa, el SITP “siguió a toda velocidad, como a media cuadra más arriba de donde fue el accidente hay un paradero y él no paró”, dijo la afectada.

Sobre el conductor del bicitaxi afirmó que ella y su nieta de 9 años aún no habían salido del vehículo “cuando él (el conductor) quería levantarlo e irse, esa fue la reacción en realidad”.

Alejandra Borja, hija de Carrero, cuestionó también la actitud del conductor del bus: “le faltó ser humano. Uno no puede no tener corazón para ni siquiera auxiliar o voltear a mirar si las personas que cayeron estaban bien”.

Transmilenio, aseguró la familia, les está brindando apoyo mientras autoridades de tránsito tratan de identificar con el video del accidente al conductor del SITP que se dio a la fuga.