“Quien haga batidas será dado de baja del Ejército”: estos son los cambios en el servicio militar

El comandante del Ejército explica los beneficios de la ley aprobada por el Congreso. Objetores de conciencia están de plácemes.

La reforma, según el general Alberto Mejía, traerá beneficios para acceder a la libreta militar.

Para los bachilleres se mantiene en 18 meses el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio en Colombia.

¿Qué cambió?

Edad de reclutamiento

Antes: 18-28 años

Nueva ley: 18-24 años

Valor libreta militar

Más bajo: $147.000

Más alto: $29.000.000

No pagan libreta militar

Víctimas de desplazamiento

Personas en extrema pobreza

Además se establece amnistía para 940.000 remisos. Solo pagarán: $111.000

Aumenta bonificación para soldados

Antes: $90.000

Nueva ley: $340. 000

Además no habrá más batidas. Están prohibidas en la nueva ley.

“Cualquier miembro que haga batidas será dado de baja del Ejército”, enfatizó en general Mejía.

¿Qué pasa con la compensación al Estado de quienes no prestaron el servicio militar? "Antes les costaba medio millón la libreta, ahora Sisbén 1-2-3, indígenas y desplazados va a quedar en cero pesos la cuota de compensación militar", recalcó el comandante del Ejército.

Añadió: “la persona más rica de Colombia que tenga hijos entre 18 y 24 años, va a pagar 29 millones”.

Según el comandante del Ejército este es un fuerte golpe a los tramitadores: “los tramitadores están en vía de extinción. Hemos declarado la guerra a los tramitadores".