¿Quién pagó a las mujeres que, en vestido de baño, repartieron publicidad de Vargas Lleras?

El candidato dice que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. El Centro Democrático niega haberlo hecho.

Un grupo de al menos seis mujeres en bikini entregando publicidad electoral del candidato a la Presidencia Germán Vargas Lleras, en una zona turística de Santa Marta, generó la polémica.

En redes sociales se hicieron virales imágenes en las que se observa a las mujeres con vestido de baño blanco, gorras rojas y volantes con el logotipo del movimiento Mejor Vargas Lleras en la zona de El Rodadero.

Ante el escándalo, la compañera de fórmula de Iván Duque, la exministra Marta Lucía Ramírez, rechazó en su cuenta de Twitter los hechos y aseguró que eso "irrespeta y desprecia" el aporte de las mujeres al "progreso de la sociedad colombiana".

"¡Qué tristeza! Esto es lo que les espera a las mujeres colombianas con el candidato del continuismo, que sean tratadas como objetos. En nuestro Gobierno la voz de ellas contará y lucharemos para que tengan los mismos salarios que los hombres", agregó.

Vargas Lleras respondió a Ramírez en esa misma red social negando ser el responsable de esa campaña y resaltó que entre sus propuestas se encuentra la creación del Ministerio de Familia, el cual, aseveró, presentará el próximo 11 de mayo ante miles de mujeres.

"Marta Lucía Ramírez, reitero que rechazo enfáticamente estos actos que son, a todas luces, un montaje. No es casualidad que lo mismo estén haciendo en Barranquilla. Me temo mucho que provienen de otra campaña. Estoy averiguando y no me extrañaría que hayan sido ustedes", destacó.

De igual forma, Vargas Lleras, vicepresidente entre 2014 y 2017, pidió al Consejo Nacional Electoral de Colombia que investigue el responsable de esa "bajeza que atenta contra la dignidad de la mujer".

A la ola de críticas se sumaron activistas sociales en favor de las mujeres, quienes también rechazaron el hecho y lo calificaron como un acto de cosificación.

"Aprovecharse de la necesidad pagar miserias para salir en bikini a hacer campaña, utilizar a la mujer y promover su banalización y cosificación, profundizar estereotipos machistas, violencia de género. No es montaje. Este es el tipo de apoyos con los que cuenta Germán Vargas", manifestó la activista Mafe Carrascal.

Por su parte, la columnista Catalina Ruiz-Navarro tachó como un "asco" la "cosificación de la mujer a cambio de votos" y dijo que estos actos se deben tener en cuenta el próximo martes, día en el que se programó un debate sobre las mujeres.

"La campaña ya sacó un comunicado desmarcándose de las fotos pero no creo que nadie se tome el trabajo de montar esto para desprestigiar precisamente a Vargas Lleras. Ni que su campaña dependiera de su prestigio", señaló Ruiz-Navarro.