¿Quién quiere callar al periodista Ricardo Calderón?

El periodista colombiano Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, sufrió un atentado por parte de desconocidos que dispararon a su automóvil, pero no sufrió daño alguno.

Calderón "salió completamente ileso, gracias a que logró lanzarse en medio de la noche al borde de la carretera, mientras estos sicarios disparaban al vehículo y dejaron cinco impactos", dijo el director de la revista, Alejandro Santos.

El atentado fue perpetrado el miércoles por la noche cuando Calderón se detuvo en un peaje de carretera, a unos 64 kilómetros de la capital bogotana, después de haber hablado con unas fuentes como parte de una investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de un fuerte militar que también sirve de prisión.

Según dijo Santos a la emisora Blu Radio , antes de que se produjera el ataque, Calderón se dio cuenta de que claramente "lo estaban siguiendo".

"No sabemos si por las fuentes que contactó, pero por la sensibilidad de los temas que estaba tocando, las investigaciones que estaba haciendo y la manera como ocurrió esto, evidentemente no se trata de dos sicarios sueltos, sino de un tema mucho más delicado", apuntó.

Según el relato de Calderón a las autoridades, cuando se detuvo en el peaje un vehículo de color gris y con vidrios polarizados bloqueó el paso del suyo.

"Se bajaron dos personajes, lo llamaron por su nombre y apenas él contestó, le comenzaron a disparar", agregó Santos.

"Es un tema que no solo afecta a Ricardo como persona, a quien defendemos y apoyamos, es un atentado contra la libertad de prensa y el espíritu crítico de la investigación", agregó Santos en la víspera del Día Internacional de la Libertad de Expresión.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tío del director de la revista, se pronunció sobre este ataque a través de su cuenta en la red social Twitter: "pedí al Director de Policía (José Roberto León Riaño) encargarse personalmente de la investigación para dar con responsables del repudiable hecho contra Ricardo Calderón".

La Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía Nacional inició la indagación el mismo miércoles por la noche, mientras que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Alejandro Navas, remarcó su intención en que se conozca "la verdad".

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la colombiana Catalina Botero, instó a las autoridades colombianas a despejar en primer lugar la "hipótesis lógica", que a su juicio "tiene que ver con lo que el periodista está escribiendo".

"Es muy desafortunada la coincidencia de que esté escribiendo con las irregularidades en la base militar de Tolemaida", entre las que hay casos de privilegios para militares allí recluidos que, según denunció Calderón en un artículo de 2011, cumplían condena en cómodas cabañas y tenían permisos hasta para salir de vacaciones.

Entre otros asuntos Calderón estuvo detrás de denuncias por seguimientos y escuchas ilegales hechas en la pasada década por la desmantelada agencia de inteligencia colombiana del DAS contra periodistas, magistrados y política de la oposición.

*Noticias Caracol se abstiene de publicar imágenes y fotografías de Calderón por razones de seguridad