¿Quién responde ante la muerte de niños por desnutrición en La Guajira?

La cifra es desoladora: 4700 niños muertos en los últimos tres años en el departamento.

Las tradiciones wayúu no permiten que los niños abandonen su hogar, por lo tanto no pueden ser trasladados a centros asistenciales. Muchos de ellos no se pueden comunicar debido a que solo manejan la lengua nativa.

Son celosos con su cuerpo y desconfían que el “hombre blanco” se acerque a ellos o siquiera los toquen. Hasta desconfían de que los quieran atender tan solo para sacarle sus órganos y venderlos en el mercado negro. Directivos del departamento aseguran que se deben encontrar puntos convergentes para no desviar la necesidad de los indígenas.

Por esta situación, siete EPS de la Guajira son investigadas por la muerte de 14 niños en 2013. “Estamos haciendo operativos contundentes donde sacamos a los niños de las rancherías y los atendemos de manera inmediata”, asegura la directora de Primera infancia del ICBF, Karen Abudinen.

El panorama contrasta con los millones de dólares que recibe el departamento por cuenta de las regalías, producto de la comercialización del carbón. A pesar de las millonarias cifras aún la respuesta no se conoce y los responsables de esas muertes tampoco aparecen.