¿Quién responde? Desde hace 14 años están perdidas 40 armas del Congreso

Un total de 13 pistolas, 25 revólveres y 2 escopetas se encuentran perdidas en el Congreso de la Reública desde hace 14 años. Hoy no se sabe nada de su paradero.

"Hay unas armas que digamos están perdidas. Sobre todas esas armas hay denuncias por hurto o por pérdida, pero hay algunas armas sobre las cuales no se sabe a quién se le asignaron ni quienes las tenían a su cargo cuando las perdieron", declaró Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal.

Frente al espinoso tema, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, también se pronunció: "No hay noticias de que hayan sido recuperadas. No nos corresponde hacer ese tipo de búsqueda hay unas autoridades que son las destinatarias de las denuncias y con base en la existencia se ha determinado que el manejo debe ser más riguroso, más estricto y entonces vamos a tomar medidas sobre el tema", declaró el funcionario.