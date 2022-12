¿Quién responde por boxeador venezolano que quedó en coma tras pelea no autorizada en Barranquilla?

Yeison Cohen, al parecer, no tenía permiso para trabajar en Colombia. El combate tampoco cumplía con requisitos legales y el púgil fue trasladado en taxi al hospital.

El deportista acababa de llegar a la capital del Atlántico con el sueño de cumplir sus metas como boxeador. Sin embargo, según algunos testimonios, no estaba en buenas condiciones de salud debido a un golpe que recibió días antes del evento.

“Él tuvo una riña callejera, peleó con un vecino del barrio donde él vive y éste le propinó un golpe en la cabeza”, aseguró John Barrera, médico de la Comisión de Boxeo del Atlántico.

El caso reabre la polémica por las condiciones laborales de los venezolanos en Colombia. Noticias Caracol consultó a una joven del vecino país, que llegó a Atlántico hace un año y quien reportó haber sido víctima de explotación en su trabajo.

