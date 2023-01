¿Quién tiene la culpa de que investigados queden libres por vencimiento de términos?

Judicatura anunció que investigará disciplinariamente a jueces, fiscales y abogados relacionados con la libertad otorgada a Carlos Palacino y Francisco Ricaurte.

“Tenemos reportados, más o menos, unos 500 a 600 casos. Eso nos está indicando, primero, una eventual morosidad judicial para resolver rápidamente la situación de las personas que están penadas. Y, en segundo lugar, también en determinados casos, sobre todo aquellos más sonoros, que los abogados están abusando de los recursos”, advierte Hernando Herrera, director de la corporación Excelencia a la Justicia.

Herrera agrega que esta situación va a seguir pasando.



En el mismo sentido opinan otros expertos que tienen clara una cosa: abogados pueden recurrir a muchas maniobras dilatorias.

“Interponiendo recusaciones que no están sustentadas, suspendiendo diligencias, pidiendo aplazamientos, interponiendo recursos que se sabe que no tienen ningún sustento, son formas de dilación”, explica el exvicefiscal Jorge Armando Otálora.

Sin embargo, para la Asociación de Trabajadores de la Justicia, el vencimiento de términos se da por la sobrecarga de procesos.

“Deben ser 120, 150 procesos y hay juzgados que tienen 1.000, 2.000 procesos. Eso es insostenible. Mientras un juez tiene una carga desbordada, siempre va a haber vencimiento de términos”, afirma Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial.

A esto se suma que, en los juzgados, aseguran que muchas veces trabajan sin papel o tinta y que sus clamores ante la sala administrativa del Consejo Superior no son escuchados.

En contexto:

