¿Quién tumbó a ‘el Loco’ Barrera con una falsa pintura de Botero?

El Museo de Antioquia de Medellín, donde Fernando Botero exhibe gran parte de su obra, informó a través de un comunicado de la falsedad de la pintura.

"Hoy se comunicó con el Museo de Antioquia el pintor antioqueño y le contó a la directora, Ana Piedad Jaramillo, que el cuadro no era original: 'Es falso. Es una copia mala de mis obras'", indica el comunicado.

Se trata del óleo "Pareja de baile", pintado en 1982 sobre una tela de 104 x 71 centímetros" del que según el museo "se han hecho varias imitaciones".

La Policía y la Fiscalía con el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) se incautaron el pasado martes la obra "Pareja de Baile", de Botero, junto con otros 424 bienes del narcotraficante, valorados en total en 27,77 millones de dólares.

Concretamente, la obra fue incautada en una lujosa finca en el municipio de Chinauta, departamento de Cundinamarca (centro), que Daniel ‘el Loco' Barrera tenía a nombre de su hermano.

Botero explicó que lo que más le molesta sobre este asunto es que "la gente pueda pensar que yo tengo clientes como este señor Barrera, que obviamente no tengo", aunque añadió de forma irónica: "es un falso que le metieron. Le metieron gato por liebre, y eso me encanta".

Daniel "El Loco" Barrera fue detenido en Venezuela en septiembre de 2012 y la Corte Suprema de Colombia ya ha autorizado su extradición a los Estados Unidos.