¿Quiénes están detrás de la marcha contra el fiscal Néstor Humberto Martínez?

Catherine Juvinao, promotora, asegura que “va a ser la primera movilización contra el fiscal, pero no la última”.

Asimismo, insiste en que en las manifestaciones contra el fiscal Martínez participarán ciudadanos de todas las tendencias políticas.

“A raíz del lamentable episodio de la muerte de Jorge Enrique Pizano, los ciudadanos entramos en una profunda indignación, en particular muchos activistas, dado que en la medida que avanzaba el escándalo nos dábamos cuenta de que el fiscal general tenía conocimiento desde muy tempano de las anomalías que estaban ocurriendo en la Ruta del Sol II, esto es lo que ocasiona que nos organicemos para promover una movilización”, explica Juvinao.

Sus intenciones, dice, son “consolidar una ética pública” y no solo conseguir la renuncia del fiscal.

Además, recuerda que en otros países involucrados en el caso Odebrecht varios funcionarios han renunciado o asumido las consecuencias de hacer parte del entramado de corrupción de la multinacional brasileña.

“Nosotros somos realistas y sabemos que con una movilización no lo vamos a tumbar, pero sí le vamos a enviar un mensaje de que la sociedad civil va a estar presionando por su salida”, sostiene.

Al final, recalcó que “esta movilización no la llamó ningún político” e invitó a que toda la ciudadanía se una a los plantones en frente de las sedes de la Fiscalía, a las 5:00 p.m., en diferentes ciudades.

