Quienes estén en mora con Icetex ya no tendrían que pagar cobro prejurídico o jurídico

Así lo establece un proyecto de ley al que solo le resta sanción presidencial. Busca que los deudores solo paguen el valor del préstamo más la tasa de interés.

La iniciativa, cuya autoría es del representante a la Cámara Rodrigo Lara, establece que este costo deberá ser asumido de ahora en adelante por Icetex.

“Esto lo prohibimos porque en los créditos sociales no puede haber un traslado de este costo de cobranza al deudor, esto no es una tarjeta de crédito”, asegura Lara.

Por su parte, el presidente del Icetex, Alejandro Venegas, dice que estudian caminos para ver de dónde saldrá la plata.

“Hay que mejorar la eficiencia del proceso, por supuesto que hace parte del trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que revisar con el Ministerio de Hacienda y Educación exactamente cómo vamos a asumir es el valor porque finalmente es algo que tenemos que hacer y es algo que implica un costo fiscal para el Estado”, afirma Venegas.

Pero Venegas descarta que se incrementen las tasas de crédito.

“Nosotros no vamos a cambiar la condición del crédito porque la misma Ley 1002 de 2005, que a nosotros nos regula, establece que el Icetex siempre tiene que tener la tasa interés más baja para crédito educativo del mercado”, añade.

En la entidad hay más de 404.000 estudiantes con crédito educativo. Se calcula que el concepto por esta cobranza alcanza los 6 mil millones de pesos al año.

