“Quiero dejar de ser procurador para hablar con libertad”: Alejandro Ordóñez

El procurador Alejandro Ordóñez llegó este lunes a la ventanilla del Consejo de Estado para pedir que lo notificaran de la nulidad de su reelección, que se dio a conocer el pasado 7 de septiembre por el Alto Tribunal.

Sin embargo, el jefe del Ministerio Público no pudo ser notificado porque todavía no se han recogido todas las firmas de los magistrados y la ponencia no está lista.



“Quiero dejar de ser procurador para hablar con plena libertad”, mencionó Ordóñez, quien añadió que seguirá asistiendo al Consejo de Estado hasta que se dé formalmente su salida.