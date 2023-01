“Quiero ofrendar mi vida porque Colombia tenga un futuro mejor": Santrich habla desde la prisión

Acusado de narcotráfico y posiblemente extraditado a Estados Unidos, afirmó que ya preveía su captura y que continuará en huelga de hambre.

El líder de la FARC insistió en el fracaso del proceso de paz. Lo hizo a través de un audio grabado en su celda, en el búnker de la Fiscalía.

"Desde hace bastante tiempo había dicho de las dificultades que iba a tener este proceso, fundamentalmente he dicho hace unos meses que estamos transitando ya el terreno pantanoso de la perfidia y que desafortunadamente me están empujando por el abismo de lo que podría ser un acuerdo de paz fallido", dijo.

"Para mí no quiero absolutamente nada, quiero en esta hora, y sabiendo que hay asuntos de orden irreversible, ofrendar mi vida porque Colombia tenga un futuro mejor", agregó, ante la posibilidad de ser extraditado a EE. UU.

“A todos mis compañeros, a todas mis compañeras, les pido mucha voluntad de lucha, mucha determinación y mucha convicción en la búsqueda de la paz con justicia social", concluyó.

Estos audios probarían que Santrich sabía que lo iban a capturar |... Santrich, seudónimo de Seuxis Hernández Solarte, fue capturado en Bogotá por orden de la Fiscalía colombiana en cumplimiento de una circular roja de la Interpol, que solicitaba su detención con miras a la extradición a EE.UU. por delitos de narcotráfico cometidos tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

Según la información divulgada por el ente judicial, Santrich presuntamente contactó con un cartel mexicano para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

En ese sentido, se calificó como "un revolucionario cabal" y manifestó que va a "avanzar en esta batalla" por el cumplimiento del acuerdo de paz y porque "se acabe con el chantaje de la extradición".

Director de la DEA niega que haya complot contra la FARC y lanza dura... El presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión con los líderes del partido FARC a quienes les dijo que aquellos que cumplan el acuerdo de paz "no deben temer nada", en referencia a la detención de Santrich.

Por su parte, el líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como ‘Timochenko’, escribió en su cuenta de Twitter que el encuentro fue productivo y que acordaron "absoluto respeto a los derechos humanos" de Santrich.