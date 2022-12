“Quiero pedir disculpas a las mujeres”: propietario de Andrés Carne de Res

A través de un comunicado, difundido en redes sociales, Jaramillo dijo: "Admito que me expresé de manera equivocada, por cuanto en mis palabras no logré reglejar mi filosofía de vida ni mi actuar como persona".

Y agregó: "Ante eso, quiere pedir disculpas a las mujeres y a los hombres que se sintieron ofendidos por mis declaraciones. Pero sobre todo a las mujeres, a quienes a lo largo de mi vida he admirado y respetado. Rechazo de manera contundente cualquier manifestación de violencia contra la mujer, pues en mi criterio no existe nada que la justifique".

Escuche aquí las palabras que desataron la polémica

En cuanto a su comentario sobre las minifaldas, el propietario de Andrés Carne de Res afirmó: "Soy hijo de una generación que se hizo sentir y que tenía en la minifalda a uno de sus principales íconos. Me encantan las minifaldas, porque más allá de lo estético es una forma de expresión de libertad".

Así mismo, Jaramillo informó que su restaurante está colaborando con las autoridades en la investigación que adelantan por la presunta violación de una mujer en uno de los parqueaderos del establecimiento.

Vea aquí detalles de la denuncia sobre abuso sexual en Andrés Carne de Res.