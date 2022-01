“Quiero pedirles que me lo devuelvan”: la súplica de pequeña hija de soldado secuestrado

“Quiero pedirles que me lo cuiden mucho y que me lo devuelvan”, eso es lo que pidió la hija de 7 años de Yeison Martínez Tapia, soldado secuestrado por desconocidos el 3 de noviembre de 2021.

"Se encontraba llevando agua a una comunidad del municipio de Vetas, y en Tibú, y ese día, cerca de las once de la mañana, llegaron dos hombres armados en una moto y se lo llevaron", relató la esposa del militar, Leidy Yoana Gómez Duarte.

La incertidumbre crece cada día para ella y sus dos hijos, puesto que no han tenido noticias sobre el paradero del soldado secuestrado.

“No sabemos quién lo tiene, no hay una prueba de supervivencia, ningún grupo se ha atribuido el hecho y realmente no tenemos información de él, no sabemos si está con vida, si está bien, si está comiendo, en qué estado de salud se encuentra, no sabemos absolutamente nada”, lamentó Leidy.

Para esta familia, no hubo qué celebrar en las fiestas de fin de año.

Leidy afirma que "lo más difícil fue haber recibido el Año Nuevo, una Navidad sin mi esposo, ver a mis hijos tristes y esperando aún a su papá, porque el regalo que ellos le pedían al Niño Dios era que su papá estuviera acompañándolos en la Navidad como lo había hecho los últimos años".

Por eso, madre e hijos les piden a quienes tengan a Yeison Martínez que "por favor, como un gesto de paz realicen una entrega humanitaria de mi esposo, que le den la libertad, les pido que por favor escuchen a una familia que está sufriendo por no saber nada de su ser querido".